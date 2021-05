Katapult pripeljal podzemno v Ljubljano

»Z našo podporo si startupi bistveno zmanjšajo možnost napak, pospešijo razvoj podjetja in ne izgubljajo časa s področji, ki jih lahko zanje opravi Katapult.

Alenka Knez je avtorica večine učne vsebine na portalu S.O.S. šola.



Z zadrugo do nižjih stroškov

Nakit iz premoga

Imajo svojo robotko Kot pravijo v Katapultu, znotraj njih delujejo podjetja zelo različnih branž. Razvijajo od simulatorjev letenja do modnih oblačil, od aplikacij za izgubljene ključe do pristopa k učenju otrok. Imajo tudi robotko Evo, ki so jo razvili v RUK - DDTlabu. Gre za humanoidnega družabnega robota, ki na primer tudi prek S.O.S. šole pomaga otrokom pri učenju matematike.

Ljubljana ima novo pridobitev – podzemno železnico! Resda še ne takšne, kot smo je vajeni ob obiskih večjih svetovnih mest, ampak njeno podjetniško različico. Iz Trbovelj jo je v Ljubljano pripeljal dr., soustanovitelj in večinski lastnik podjetja Dewesoft ter ustanovitelj trboveljskega Katapulta, ki je vrata svoje podružnice odprl tudi v Ljubljani, in sicer na Letališki cesti. V spodnje prostore poslovne stavbe se je treba spustiti po stopnicah in zato že takoj dobiš občutek, kot da se spuščaš na postajo podzemne železnice. No, saj nekako tudi se, saj prispeš do centralne postaje Trbovlje. Tam sta podobi trboveljskih znamenitosti, kipa Prometeja in najvišjega dimnika v Evropi. Potem pa kot da vstopiš na vagon podzemne železnice in se odpelješ do pisarn, ki so poimenovane po svetovnih prestolnicah: Pariz, London, Hongkong, Tokio, Berlin, New York in Moskva. Kot nam razloži direktorica Katapulta, posamezne lokacije izdajajo mesta in njihove znamenitosti na stenah pisarn, za še boljšo navigacijo pa je na vsakem koraku tudi zemljevid podzemne železnice.Inovativni pristop se povsem sklada s filozofijo Katapulta – omogočiti ustvarjalnim startupom oziroma zagonskim podjetjem (gre za novoustanovljena podjetja z inovativno poslovno idejo oziroma produktom) uspešno poslovanje. »Da katapultirajo svoj podjetniški potencial in osvojijo tržišča po vsem planetu. Z našo podporo si startupi bistveno zmanjšajo možnost napak, pospešijo razvoj podjetja in ne izgubljajo časa s področji, ki jih lahko zanje opravi Katapult, hkrati pa jim z Dewesoftovo opremo in merilno tehniko tudi pomagamo narediti prototip in prve serije izdelkov,« razloži Poznič Gorškova.V trboveljskem Katapultu so hitro zapolnili 2500 kvadratnih metrov. In enako pričakujejo tudi v Ljubljani. Tam sta nastanjeni že dve podjetji. In sicer podjetjeRok´s Nut Butter, ki ponuja različne namaze iz oreščkov. V Katapultu ga najdete v predelu Berlina. »Poleg interdisciplinarnega povezovanja podjetij, res kul pisarniškega prostora, odlične lokacije, vedno nasmejanih in srčnih ljudi okrog mene se najde vsaj še ducat drugih stvari, zaradi katerih je vredno biti del Katapulta. Z obilico odličnih podjetniških povezav (kader, ideje, poslovni kontakti) dobimo celotno infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje podjetja,« nam pove Starič.S podjetjema Pohorske dobrote in Kokica Pokica se je Rok´s Nut Butter združil v zadrugo Kooperativa 103. »Kooperativa 103 z.o.o. je res pilotni zadružni projekt treh startup podjetnikov, katerega prvotni namen je, da se s pomočjo povezovanja mlada podjetja lahko znižujejo stroške vstopa na trg, tekočega obratovanja in svoje resurse rajši namenijo za prodiranje na trg in prodajo izdelkov. Z delitvijo skupnih prostorov, skupnih služb, certifikatov in kadra se optimiziramo in zapolnjujemo kapacitete,« še poudari Rok. Drugo podjetje, ki je že tudi del ljubljanskega Katapulta, pa je podjetjeMore Than Beauty, ki ustvarja unikatna oblačila.Ob odprtju ljubljanske podružnice so se obiskovalcem predstavile tudi nekatere rešitve, ki nastajajo znotraj trboveljskega Katapulta. Med njimi je S.O.S. šola, ki omogoča način učenja matematike brez uporabe svinčnika. Glavna idejna vodja portala S.O.S. šola je inženirka strojništva. »Gre za promocijo matematike in za odločanje za naravoslovne poklice in da bi videli uporabnost matematike,« pravi sogovornica, ki je tudi avtorica večine učne vsebine na portalu. Zanimiv je nakit iz premoga, imenovan KUALMi, ki ga izdeluje. Nosi organsko obliko in vsak kos je unikaten. Njegov črni lesk pa je opazen vedno in povsod.