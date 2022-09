Priložnost za mlade vinarje: prijavite se na natečaj

Prijavijo se lahko vsi mladi vinarji, ki ki samostojno pridelujejo vino in želijo svoj izdelek predstaviti širši Sloveniji. Letos bodo postregli z nekaj novostmi, ohranili pa bo svoje prvotno poslanstvo – slovenskim mladim vinarjem ponuditi poslovno priložnosti in jim pomagati pri prvih kariernih korakih. Mladi vinarji se na natečaj prijavijo prek spletne strani www.mladivinar.si, prijave pa so odprte od 14. septembra do 31. oktobra.

Mladi vinar Slovenije se je pred 10 leti začel kot študentski natečaj, danes pa je prerasel v vseslovenski projekt, namenjen vinarjem v starosti od 18 do 35 let, ki s sodelovanjem dobijo priložnost, da svoje samostojno pridelano vino predstavijo strokovni komisiji, obiskovalcem vinskih festivalov in ne nazadnje celotni Sloveniji kot del Lidlove vinske ponudbe.

»Letos obeležujemo že 10. obletnico projekta Mladi vinar Slovenije in v Lidlu Slovenija smo neizmerno ponosni na vse, kar smo s projektom v tem času dosegli. Danes je projekt že dobro znan med mladimi ljubitelji vin in slovenskimi mladimi vinarji. Slednje namreč že vrsto let spodbujamo, da se nam predstavijo s svojimi vini in jim s tem odpiramo vrata na police naših trgovin. Do danes smo na poslovno pot pospremili kar nekaj prepoznanih slovenskih vinarjev, pri čemer ima veliko vlogo prav predstavitev njihovih vin v naših trgovinah po Sloveniji. Veselimo se letošnjih prijav in komaj čakamo, da se lotimo pokušanja,« ob začetku letošnjega projekta pravi Tina Cipot iz Lidla Slovenija.

Natečaja se veseli tudi mladi vinar Slovenije 2021 Jakob Bizjak. »Občutek ob lanski zmagi je bil neverjeten. Poslovna priložnosti, ki mi jo je Mladi vinar Slovenije omogočil, je bila res enkratna, saj imamo mlado blagovno znamko, ki potrebuje več prepoznavnosti. Na natečaj se bom zagotovo prijavil tudi letos.« Jakob Bizjak je v lanskem letu strokovno komisijo prepričal s svojim vinom Chardonnay.