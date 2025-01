Kapljice v ocean za Matica, ki je še bližje tako želenemu zdravljenju

O dobrodelnosti smo slišali že marsikaj, veliko dobrega in malo manj dobrega. Vendar ko je v težavah otrok, takrat zabrnijo človeška srca in Slovenci stopimo skupaj. Osemletni Matic Žontar iz okolice Škofje Loke se je rodil z genetsko boleznijo DMD ali duchennovo mišično distrofijo, ki povzroča postopno oslabitev mišic zaradi pomanjkanja proteina distrofina. To vodi v propadanje mišičnega tkiva, prognoza pa je voziček in prezgodnja smrt. V Ameriki so odkrili zdravilo elevidys, ki ga morajo otroci dobiti v čim bolj zgodnji fazi razvoja, da učinkuje in reši mlado življenje.

Matičeva mama in oče Živa in Tadej sta se odločila, da bosta malčka rešila iz krempljev zahrbtne bolezni, in dobre ljudi prosila za pomoč. Zdravilo je možno dobiti le v Ameriki in je zelo drago, zanj bo treba odšteti nekaj čez 2,92 milijona evrov. Obvezala sta se, da bosta sama nabrala milijon, dobra dva pa bosta poizkusila dobiti na razne načine. Svoje izkušnje jima je velikodušno ponudilo tudi Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan in poleg srca odprlo tudi bančni račun, kamor se stekajo evri za Matica.

Matic se je pogumno postavil ob Andreja in mu s ploskanjem pomagal držati ritem.

Donacijo lahko nakažete na TRR Društva Viljem Julijan. IBAN SI56 0400 0028 1688 717 SWIFT koda KBMASI2X Referenca SI00444777 Namen: Za Matica

Dobrodelni koncert

Prav čudežno pa se je odzvala Škofja Loka z okoliškimi vasmi. Mamice Matičevih sošolcev so spekle ogromne količine peciva in slastnih dobrot, jih ponujale na avtobusni postaji in nagovarjale mimoidoče. Nabrale so čez 4000 evrov, spet drugje so ženske organizirale bazar otroških stvari in v sklad je steklo nekaj tisočakov. Najodmevnejši dogodek sta si zamislili Kristina Kovač in Marjanca Trilar, saj sta napovedali dobrodelni koncert v dvorani Ivana Cankarja v vasici pri Svetem Duhu. »Saj je morda res kaplja v morje, ampak oceani so na koncu koncev iz kapljic, mar ne?« nas je prepričevala simpatična Kristina, ki je kar žarela ob polni dvorani dobrih ljudi iz okolice Sorškega polja.

Matjaž Merljak, spiker na Radiu Ognjišče, je povezoval predstavo in s svojim glasom božal ušesa. Začeli so otroci, zborček Duhci, ki jih vodi simpatično dekle Ema Kolenko. Nato so se zvrstila dekleta, ki nastopajo v vokalni skupini Šternce in ŽPŽ župnije Žabnica. Fantje iz skupine Garažni decet so dodali moško energijo, ŽPZ Mašnce pa žensko moč. Skoraj celo uro so vokalne skupine polnile pretesno dvorano (približno 350 je bilo prisotnih) s svojo prijetno glasbo, za njimi pa je prišel glavni gost.

Dvorana je pokala po šivih in stoje prepevala pesem o prijateljstvu.

Andrej Šifrer je že velikokrat nastopil na podobnih prireditvah, a on si tega ne šteje kot dobro delo: »Dobro delo je tisto, za katero te nihče ne pohvali, plača ali pa sploh ve zanj. To so stvari, ki jih delaš daleč od ušes in oči drugih ljudi. Tokrat ni šlo drugače, če smo hoteli privabiti čim več publike, je bilo treba koncert obesiti na veliki zvon.« In tega je bilo slišati daleč naokrog, saj je celo iz Martuljka prišel Rok Tarman, kjer je sprožil nabiralno akcijo in prinesel zajeten kupček zelencev.

Rdeča nit večera

Andrej je blestel, predstavil se je v svoji najboljši različici, prisotni pa so mu jedli iz roke in iz več kot tristo grl z njim peli njegove ponarodele viže. A on jih je zabaval s svojimi šalami, jim predstavil redovnico sestro Snežno in ob svoji na žalost premalo slišani pesmi Postoj sopotnik moj! povabil na oder še glavnega zvezdnika večera Matica, s katerim sta odploskala zadnji del pesmi, ki je postala rdeča nit večera. Predstava je trajala skoraj dve uri in pol, ljudje bi pa še kar poslušali, a jih je Andrej po pesmi Za prijatelje pozval na druženje.

Matic je združil dobre ljudi, a za njegovo zdravje bo potrebnih še več takih. Za ta nastop niso prodajali vstopnic, pričakovali so nekaj tisočakov, ki bi jih izročili staršem. Na presenečenje vseh je bilo zbranega čez 10.000 evrov! Še vedno kapljica v morje, a precej večja od pričakovane. Če Maticu hočete pomagati, lahko darujete prek Društva Viljem Julijan in kapljice se bodo združile v reke in oceane.