Kaos v soočenju na Planetu, voditelja jih nista mogla obvladati

Če smo bili nekoč na malih zaslonih vajeni, da je največ pozornosti pripadlo Alešu Hojsu (SDS), ker si jo je pač izboril, na včerajšnjih soočenja na Planet TV ni bilo tako in soočenja so bila vse prej kot mirna. Gostje so govorili eden čez drugega, med bolj glasnimi in bolj zgovornimi pa je bil predstavnika SAB Jernej Pavlič.

V enem trenutku so bile razmere tako kaotične, da je gostujoči Milan M. Cvikl (SD), ko je dobil besedo, dejal, da ga debata vodi, da bi gledalcem predlagal, naj preklopijo na nacionalko, kjer da so dobili vsaj dve minuti, da v miru povedo, kar imajo. A borci za glasove pred kamerami se niso pustili in velikokrat gledalci sploh nismo uspeli ujeti, kar želijo sporočiti. V enem trenutku sta voditelja dejala, da naj jima vendarle pustijo voditi oddajo.

Med temami, kjer so kresala mnenja, so zgodba okoli romunskega računa Roberta Goloba, nevladniki, Teja Jarc in pozivanje k volitvam, pozivanje duhovnikov, koga voliti na volitvah, Državna volilna komisija (DVK), direktor Dušan Vučko in pošiljanje volilnih glasovnic v tujino. Izpostavljamo zgolj nekaj zanimivosti.

Jernej Vrtovec iz NSi pravi, da naj civilna družba sledi svojim ciljem, ne pa politični agendi. Ko se prestopi mejo, postanejo politični aktivisti.

Aleksandra Pivec (Naša dežela) meni, da bi se Golob moral izločiti iz kampanje, pri tem pa je opomnila, da v političnem prostoru ne veljajo isti vatli za vse. Pavlič je opomnil, da je na volitvah že smel kandidirati obsojenec, zato ni razloga, da ne bi smeli tudi vsi drugi.

Vsako nedeljo je pri maši, pravi Alojz Kovšca (Povežimo Slovenijo), in še nikoli ni slišal duhovnika naročiti, koga voliti. Je pa to slišal med nevladniki. Dejal je še, da tako umazane kampanje, kot jo imamo letos, še ni bilo.

Jernej Pavlič (SAB) je dejal, da vlada skriva Umarjevo poročilo in da so v SDS tako obupani, da so se spravili na civilno družbo, na DVK, scenarij pa da je že viden v ZDA. Omenjal je tudi katastrofalen rezultat, na to pa se je odzval Aleš Hojs (SDS) in dejal, da bo rezultat katastrofalen, a za njihovo stranko. Špijonažo v cerkvah je Hojs označil za škandalozno in opomnil, da je bil zadnji, ki je k špijonaži pozival, nekdanji predsednik SD Igor Lukšič in sicer študente.

Glede glasovnic za izseljence, ki jih nekateri niso prejeli ali pa so jih prejeli izredno pozno, se nasprotniki niso zedinili. Nekateri krivijo DVK, drugi Pošto Slovenije in kazali s prstom na direktorja, ki da je podpornik glavne vladne stranke. Opomnili so še nekatere napake v tiskovinah, Pavlič pa politične stranke opomnil, da imajo največje stranke svoje člane v DVK in naj k odgovornosti pač pozovejo njih. Vrtovec se je strinjal, da če se izkaže, njihova odgovornost, da bodo to storili, medtem pa Hojs pravi drugače: »Riba smrdi pri glavi.«