Incidentu sledil kaos na upravnih enotah? Direktor razkril, kaj se je zgodilo

Na upravnih enotah naj bi danes vladal kaos. Na spletnih forumih smo zasledili informacije, da so z danes na jutri ugasnili aplikacijo za spletno naročanje. Tega pa se očitno niso lotili na najboljši način, saj so s tem ugasnili tudi aplikacijo za zaposlene na upravnih enotah in ti so zato ostali brez dostopa do podatkov.

Upravna enota Ljubljana pojasnjuje, da je bila včeraj zaradi tehničnih težav v aplikaciji podana zahteva ministrstva za javno upravo, da se aplikacija za spletno naročanje v celoti zapre, kar pomeni, da nima nihče dostopa do nje. Lara Valič z UE Ljubljana pojasnjuje: »Naročanje na termine je v tem trenutku onemogočeno, se pa intenzivno dela pri rešitvi, da bi klicni center že danes oziroma oziroma vsaj jutri lahko začel delo z aplikacijo, na pravnih enotah Ljubljana, Logatec in Vrhnika pa do konca tega tedna. Problem v tem trenutku je, da ne moremo naročati strank za nadaljnje termine.«

Kaj je bilo narobe z aplikacijo?

Generalni direktor direktorata za informatiko ministrstva za javno upravo Peter Grum je danes stopil pred kamere in potrdil, da je zdaj že umaknjena aplikacija omogočila nepooblaščeno brisanje terminov (lahko tudi vseh), pregledovanje vseh prijav samo s spreminjanjem enega parametra v naslovni vrstica iskalnika, zato so bili izpostavljeni vsi podatki vseh prijavljenih. Od izvajalca so zato zahtevali umik aplikacije pa tudi posredovanje vseh podatkov o rezerviranih terminih zato, da bodo upravne enote normalno nadaljevale svoje delo. Danes zjutraj so jih tudi dobili, delo lahko tako teče nemoteno, stranke pa se udeležujejo svojih terminov.

So lahko koga od prijavljenih na termin iz zbirke podatkov že izbrisali? Peter Grum pojasnjuje, da je to mogoče.

Od izvajalca so zahtevali izvorno kodo aplikacije in zdaj izvajajo varnostni pregled. Pripravljeno bo poročilo, bo pa temelj za to, kako naprej.

Ker je prišlo do izpostavljenosti osebnih podatkov (ime in priimek, telefon, naslov elektronske pošte), so obvestili tudi informacijsko pooblaščenko, s katero bodo konstruktivno sodelovali, je napovedal Grum.

Najprej naročanje le prek telefona

Sprva bo strankam omogočeno naročanje prek spletnega centra, nato pa še prek spleta.

Dotaknil se je tudi razpisa in dejal, da je bil po njegovem mnenju razpis korektno pripravljen. Tudi sama pogodba, poleg vsebinskih, vsebuje številna varnostna določila, tudi o varovanju osebnih podatkov, in izvajalec se je z vsemi določili strinjal, ko je pogodbo podpisal, je povedal Grum. Po pogodbi je predvidena tudi pogodbena kazen, poleg tega je izvajalec tudi odškodninsko odgovoren.

Grum je dejal, da velja splošno prepričanje, da je izvajalec prejel 345 tisoč evrov za takšno aplikacijo, a to ne drži, saj izvajalec ni dobil še niti evra, dokler storitve ne bodo korektno opravljene in v dogovorjenem obsegu. Poudaril je, da ministrstvo s tem naročilom ni kupilo aplikacije, ampak najelo storitev naročanja. Dodal je še, da je izvajalec pri reševanju tega incidenta zelo kooperativen, se zaveda resnosti in sledi navodilom pooblaščenih oseb ministrstva.

Telefonsko naročanje bo kmalu na voljo (danes še ne deluje), spletno pa še ne. Kdaj bo vzpostavljeno, ni jasno povedal, jim pa je v interesu, da čim prej. Grum zagotavlja, da bo varnost osebnih podatkov na prvem mestu.

