Kandidata za ministra za javno upravo ter naravne vire in prostor Franc Props in Jože Novak

Premier Robert Golob je po informacijah STA v DZ že poslal imeni kandidatov za ministra za javno upravo ter naravne vire in prostor. Za vodenje prvega predlaga poslanca Svobode Franca Propsa, za vodenje drugega pa aktualnega državnega sekretarja Jožeta Novaka. Kandidata za kmetijskega ministra premier za zdaj ni predlagal.

Franc Props. Foto: Marko Feist, Slovenske novice

Kdo je Franci Props?

Kandidat za ministra za javno upravo, danes poslanec Svobode Props je zadnji dve leti pred vstopom v parlament vodil Upravno enoto Litija. 60-letni magister poslovodenja in organizacije iz Šmartnega pri Litiji je sicer svojo poklicno pot začel kot proizvodni delavec, se izobraževal ob delu in nato vodil podjetje SPL d. d., ki se ukvarja z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin. Leta 2010 je deloval kot sekretar v kabinetu ministra za okolje in prostor, leta 2011 pa kot v. d. direktorja inštituta za vode.

Jože Novak.

Kdo je Jože Novak?

Aktualni državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak je funkcijo državnega sekretarja že opravljal na nekdanjem ministrstvu za okolje in prostor, bil pa je med drugim tudi direktor državnega stanovanjskega sklada. Univerzitetni diplomirani krajinski arhitekt je v preteklosti deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem in urejanjem krajine. Med drugim je bil direktor Zavoda RS za prostorsko planiranje, predsednik uprave družbe Imos Holding in direktor projekta novega stanovanjsko-poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na ministrstvu za finance je bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Do imenovanja na funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za naravne vire in prostor je delal v sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov v družbi DRI upravljanje investicij. Je tudi prejemnik nagrade za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Ministrska kandidata sicer zdaj najprej čaka predstavitev pred matičnimi delovnimi telesi DZ. Po poslovniku DZ se mora namreč kandidat za ministra najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga mora na seji potrditi še DZ.

Zaslišanja kandidatov, ki bosta zapolnila dve od treh izpraznjenih mest v vladni ekipi Roberta Goloba, je torej pričakovati v prihodnjem tednu, morda že v ponedeljek.

Golob mora sporočiti še ime kandidata, ki bo prevzel kmetijsko ministrstvo

Golob pa mora še vedno sporočiti ime kandidata, ki bo prevzel vodenje ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za to funkcijo naj bi po neuradnih informacijah izbral Vojka Adamiča, a za zdaj predloga v DZ še ni. Po poročanju nekaterih medijev naj bi Golob s predlogom zaradi rokov še počakal, ker je Adamič zaradi prej dogovorjenih obveznosti trenutno v tujini.