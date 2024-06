Kam po brezplačne storitve za podjetnike

Ko se podamo na neznano pot podjetništva, je več vprašanj kot odgovorov. Imamo dobro idejo, a ne vemo, ali bo dobra tudi za trg, začeti moramo izdajati svoje račune, pa ne vemo, kako in kaj vse za to potrebujemo. Poleg tega pa niti še ne vemo, katero pravno organizacijsko obliko registrirati.

Za vsako organizacijsko obliko morda potrebujete malo drugačne obrazce in vloge, a na splošno potrebujete akt o ustanovitvi družbe, sklep o imenovanju zakonitega zastopnika, sklep o določitvi poslovnega naslova in transakcijski račun za pravne osebe v ustanavljanju. Tega vam odpremo tudi v Deželni banki Sloveniji in je namenjen za:

vplačilo ustanovnega kapitala v domači valuti,

izdajo potrdila o vplačilu ustanovnega kapitala, potrebnega za registracijo pravne osebe.

Po uspešni registraciji se ta račun zapre in odpre običajen poslovni račun za pravne osebe. Če se odločite, da boste odprli s. p., pa to storite načeloma v treh korakih: vpis v poslovni register, prijava na davčno upravo in ureditev obveznih socialnih zavarovanj.

Naročnik oglasne vsebine je DBS