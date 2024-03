Kam med prazniki po hrano? To so odprte živilske trgovine

Pred nami so prazniki in z njimi velikonočni konec tedna, ko bodo trgovine za dva dni zaprle svoja vrata, zato smo preverili, katere trgovine bodo odprte in bomo lahko med prazniki vseeno nakupili dobrote, na katere smo pozabili oziroma nam jih je zmanjkalo.

V soboto bodo trgovine še odprte, v nedeljo in ponedeljek pa le nekaj izjem. Skladno z novelo zakona o trgovini, ki je bila sprejeta 2020, morajo biti trgovine zaprte ob nedeljah in praznikih. Velja le nekaj izjem, ko lahko obratujejo.

To so prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Odprte pa so lahko tudi manjše trgovine s površino do 200 kvadratnih metrov, če delo ob nedeljah in praznikih opravlja nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopniki oziroma prokuristi pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost. Delo pa v teh trgovinah lahko opravljajo tudi dijaki, študentje in upokojenci.

Nakupovalna središča bodo v nedeljo, 31. marca, in v ponedeljek, 1. aprila 2024, zaprta, prav tako bodo zaprte vse večje trgovine.

Za vse zamudnike

Poklicali smo trgovino Market Cekar Lj. Bežigrad na Vojkovi ulici v Ljubljani, in povedali so nam, da bodo tako kot lansko leto tudi letos odprti za praznike, in sicer v ponedeljek od 8. do 15. ure, v nedeljo pa bodo zaprti.

V Ljubljani bomo tako po nujnih nakupih lahko šli tudi v Trgovino Robi, ki jo najdemo na Celovški cesti 61 in bo odprta tako kot vsako leto tudi v nedeljo in ponedeljek od 9. in 21. uro.

V Mariboru se lahko med prazniki po nakupih odpravimo v Market Korenček, na Jurančičevo ulico 9 a, ki bo odprt v nedeljo in ponedeljek od 7.00 do 21.00. Odprt pa bo tudi Market Betka, Ulica borcev 1 b, in sicer v nedeljo in ponedeljek med 7. in 18. uro.

V Kranju bodo po naših informacijah trgovine v nedeljo in ponedeljek zaprte, v soboto pa bo odprta trgovina Krajček na Poštni ulici 6.

