Tako pripravljena šunka v testu je lažja in hitrejša različica te praznične specialitete

Prekajeno meso, ovito v kruhasto testo, je prava kulinarična posebnost oziroma specialiteta, ki se največkrat pripravlja prav za velikonočne praznike, saj je simbolnega pomena in po tradiciji kar ne sme manjkati na bogato obloženi mizi. Pri izbiri prekajenega mesa običajno posežemo po šunki in podobnih kosih svinjine, sama pa sem tokrat izbrala malo bolj »zdravo« oziroma »lažjo« različico in tako uporabila prekajeno puranje stegno, ki ga v trgovinah dobimo že termično obdelanega oziroma pasteriziranega in ga zato ni potrebno predhodno kuhati.

Da pa bo naša praznična dobrota očarala prav celotno velikonočno omizje, sem meso v testu spekla kar v litoželezni posodi, saj ravno ta način peke omogoči, da dobimo optimalno mehko sredico ter kar najlepšo hrustljavo zapečeno kruhovo skorjico.

Prekajeno meso v kruhovem objemu poskrbi, da je testo še posebej izdatnega okusa in zato prav razveseli naše brbončice!

Velikonočna šunka s prekajenim puranom

Za približno 4 do 6 oseb.

Testo

600 do 700 g prekajenega puranjega mesa (lahko pa tudi svinjska šunka, ipd.)

400 g gladke moke (namenske za kvašeno testo)

20 g svežega kvasa

250 ml mleka (mlačnega)

1/2 žlice sladkorja ali medu

1 in 1/2 žličke soli

35 ml olja

Ostalo

1 jajce

Priprava

Pripravimo meso: če uporabimo termično obdelano meso, samo odstranimo kožo (z ostrim nožem zarežemo ob robu kože in jo nato z roko previdno potegnemo z mesa) ter meso dobro obrišemo oziroma osušimo. Če prekajeno meso ni termično obdelano, pa ga počasi kuhamo. Meso je kuhano, ko ga z iglo ali vilicami z lahkoto prebodemo. Hladimo ga več ur, najbolje je, da se v tekočini, v kateri se je kuhalo, ohlaja čez noč. Naslednji dan meso dobro obrišemo in osušimo. Prekajeno meso na splošno med kuho ne začinjamo in mu ne dodajamo drugih dodatkov, saj želimo ohraniti naravno aromo in okus suhega mesa. Pripravimo kvašeno testo: moko presejemo v posodo, na sredini naredimo jamico in vanjo vlijemo mlačno mleko, dodamo sladkor in kvas. Počakamo približno 10 minut, da kvas aktivira, kar pomeni, da se na površini postopoma začnejo pojavljati mehurčki. Če delamo s suhim kvasom, postopek nadaljujemo brez čakanja. Ob strani v moko dodamo še sol ter ob postopnem prilivanju olja zamesimo testo v hlebček, ki mora biti navzven gladek, znotraj pa elastičen. Posodo s testom pokrijemo in pustimo vzhajati, da se volumen testa podvoji (približno 45 minut). Pečico segrejemo na 230 stopinj. Meso zavijemo v testo: vzhajano testo predenemo na rahlo pomokano delovno površino in odrežemo manjši košček testa, ki ga postavimo na stran ter pokrijemo (kasneje bomo iz njega spletli kitko). Preostalo testo razvaljamo v poljubno pravokotno obliko glede na meso, ki ga imamo (moje testo je bilo veliko približno 40 x 40 cm). Meso postavimo na sredino testa (del z odstranjeno kožo naj bo obrnjen navzdol). Testo v tem predelu premažemo s stepenim jajcem ali samo s stepenim beljakom, preden nanj položimo meso, nato pa na enak način premažemo še meso. Testo potegnemo čez meso tako, kot bi zavijali paket, pri čemer testo nežno pritisnemo ob meso ter pazimo, da bo kos mesa iz vseh strani lepo zaprt. Meso, ovito v testo, nato predenemo na papir za peko, in sicer tako, da so zavihi testa spodaj. Spletemo kitko: iz preostalega testa spletemo kitko, in sicer testo razdelimo na dva enakomerno velika dela. Iz vsakega kosa testa nato oblikujemo svaljek, ki ga spletemo v kitko, tako da na koncu dobimo dve kitki; eno ovijemo okoli spodnjega dela mesa, drugo pa položimo na vrh testa in jo lahko še »zarolamo«, tako kot sem storila tudi sama. Meso v testu večkrat prepikamo, da se odvečna maščoba med peko lažje izcedi ter testo ne poči. Pokrijemo s prtičem ter pustimo vzhajati še kakšnih 30 minut. Sedaj v pečico položimo litoželezno ali ognjevarno posodo s pokrovom. Preden damo meso v testu v pečico, lahko obe kitki premažemo s preostalim jajcem ali beljakom (za lepši sijaj), kar sem storila tudi sama. Peka: Iz pečice previdno vzamemo razgreto posodo in vanjo (s papirjem za peko vred) položimo meso v testu, pokrijemo s pokrovom in pečemo okoli 30 minut. Nato odstranimo pokrov in pečemo še 15 minut, da skorjica dobi lepo zlatorumeno zapečeno hrustljavo skorjico. Pečeno meso v testu vzamemo iz pečice in ga še 5 do 10 minut pustimo v posodi, da se malce ohladi, nato pa ga predenemo na rešetko, da se ohladi do konca.

