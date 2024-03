Priprava potice bo letos cenejša

Velika noč je tudi čas, ko se dobro je. K blagoslovu nesemo košaro, v kateri ne smejo manjkati kruh, potica oziroma pogača, suho meso, praviloma kar šunka, rdeči pirhi in korenina hrena. »Seveda se že čuti, da so prazniki pred vrati,« nam je pred dnevi zaupal suhomesninar Alojz Škrbina iz Vinice pri Šmarjeti.

»Predvsem je veliko zanimanja za domačo šunko. Pri nas je vse domače, predimimo na star način, v kašči, in kurimo na bukova drva. Mesa niti ne solimo, ampak ga samo prelagamo,« je zadovoljno pripovedoval, obenem pa priznal, da so cene zrasle ter da so svoje naredili stroški. »Ljudem ni težko plačati, če vedo, da dobijo domače meso, lokalno pridelano, to cenijo in spoštujejo. Čeprav so naše cene višje kot v trgovskih centrih.« Že 30 let se ukvarja s pridelavo mesa, zadnjih 12 let pa je nekaj dni na teden prisoten tudi v novomeškem trgovskem centru. Vse proda neposredno strankam. Za kilogram šunke pri Alojzu odštejemo 14 evrov. Ponuja tudi domači želodec, kilogram stane 13 evrov. Pove, da so mu pri delu v veliko pomoč žena, sinova in snaha.

Hiter pregled cen pokaže, da se v trgovskih verigah cena šunke giblje od 4,99 do 12,99 evra za kilogram. Statistični urad je razkril, da je bila leta 2022 slovenska stopnja samooskrbe z mesom 86-odstotna. Prebivalcu Slovenije je bilo za prehrano na voljo 30 kilogramov svinjine.

Kasteličeva jata

Šunki v teh dneh družbo delajo jajca. Na Kmetiji Kastelic v Žabji vasi v Novem mestu se s prirejo jajc ukvarjajo že več kot 50 let. »Kot manjša kmetija s prirejo manjšega števila jajc jih vselej sproti prodamo. Stranka dobi popolnoma sveža jajca, saj jih prodamo v manj kot treh urah, potem ko smo jih pobrali; ker je povpraševanje večje od naše prireje, jih stranka dobi še topla,« nam je povedal Andrej Kastelic, ki ima na kmetiji nesnice najboljših kokošk slovenskega rejskega programa prelux. Kasteličeva jata šteje do 250 kokošk, ki mesečno znesejo približno 6000 jajc.

»Veste, najpomembnejši element kakovosti je pravzaprav svežina. Seveda morata stranki ustrezati tudi okus in videz jajca. Okus je primeren, če rejec uporablja zdravo krmo, kokoši pa imajo za nameček dobro prezračenost prostorov. Videz jajca je ustrezen, če je v krmnem obroku uporabljene dovolj koruze, saj ovoj koruznega zrna vsebuje naravne spojine, ki jih potrebujejo kokoške za barvo rumenjaka,« nas je še mahoma podučil.

Leta 2022 je bila stopnja samooskrbe z jajci v Sloveniji 87-odstotna. Konzumna jajca je takrat neslo 1,3 milijona kokoši nesnic, v povprečju so znesle 0,9 milijona jajc na dan. S ceno pa je takole: leta 2022 smo za 10 jajc plačali 2,09 evra, lani 2,39, letos 3,11.

»Pri nas jih prodajamo po tri evre za 10 jajc. Cena nam pokrije stroške pridelave krme, ki jo porabijo kokoši, tu je tudi strošek nakupa mladih kokošk, nekaj pa ostane za obnovo kmetijske mehanizacije. Delo na kmetiji namreč le redko upoštevamo pri prodajnih cenah, saj je kmetovanje v bistvu naš način življenja, to pa je nemogoče ovrednotiti. Samo od dela na kmetiji ne bi mogli preživeti,« je še pripomnil Kastelic in potrdil, da v predvelikonočnem času svojih cen nikoli ne spreminjajo. Nazadnje so ceno povišali, ko se je podražil beljakovinsko-vitaminski dodatek ter so se dvignili stroški energentov v kmetijstvu. Na prodajo in ceno Kasteličevih jajc uvoz ne vpliva.

Hren moramo uvažati

Ob jajcih in šunki ne smemo pozabiti na hren: z njegovo pridelavo se je leta 2022 ukvarjalo 69 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, pridelovali so ga na 93 hektarjih površine. Slovenija ga sicer več uvozi, kot izvozi; lani smo uvozili, denimo, 8,4 tone hrena, izvozili pa smo ga 740 kilogramov. Za kilogram hrena bo treba v teh dneh odšteti od 3,79 do 3,99 evra.

Za vse tiste, ki boste pekli potico, ena dobra novica: priprava potice bo letos stala nekoliko manj. Cene večine osnovnih sestavin za pripravo so bile namreč februarja nižje kot pred letom dni! Moka se je pocenila za 4,4 odstotka, sladkor za 2,1, sveže polnomastno mleko pa za 3,1. Podražila so se le jajca, za 0,4 odstotka. Kaj pa orehova jedrca? Kilogram orehov stane od 11,98 do 16 evrov.