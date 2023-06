Kakšno vreme nas čaka ta vikend? Imamo slabo in dobro novico

Danes popoldne nam spet grozijo nevihte, zardi česar je vsa Slovenija odeta v rumeno opozorilno barvo.

»Lokalno možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo,« opozarjajo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Popoldanske nevihte

Tako danes kot jutri bo spremenljivo oblačno vreme, s krajevnimi plohami in nevihtami sredi dneva in popoldne. Kljub temu bodo dnevne temperature segle od 22 do 27 stopinj Celzija.

Dobra in slaba novica

Zaenkrat se zdi, da nedelja ne bo nič boljša. Prižgano je namreč rumeno opozorilo, kar pomeni, da nas nevihte utegnejo doleteti tudi na zadnji dan vikenda.

Imamo pa tudi dobro in slabo novico: v novi teden bomo vstopili z več sonca, a se bo vreme kaj hitro sfižilo ...