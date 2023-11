Kakšno prijetno presenečenje: jurčki so ju čakali v snegu

Zdenka in Janko Veršič, nekoč zaposlena pri Elektru Maribor, danes pa upokojena, redno zahajata v naravo, kjer navdušeno nabirata gobe že več desetletij. Kje se skrivajo gozdne lepotice, tako že dobro vesta, a zadnjo novembrsko nedeljo sta kljub vsemu znanju in izkušnjam doživela prijetno presenečenje.

Zdenko in Janka je v gozdu čakalo pravo presenečenje.

Zelo rada zahajata v naravo, ki ju vedno bogato obdari.

Prvič v življenju sta namreč nabirala gobe v zasneženem gozdu. Bilo je mrzlo jesensko vreme, sneg pa je že naznanil prihajajočo zimo in z belino prekril odpadlo listje. Kljub snežni odeji sta Zdenka in Janko med svojim izletom odkrila veliko zajetnih in zdravih jurčkov, ki bi jima jih zavidal vsak strastni gobar. Skupaj sta jih nabrala za kar tri kilograme.

Že v juhi

»Od nekdaj sva rada zahajala v naravo, od upokojitve pa še posebno, zelo rada nabirava gobe. In tako je bilo tudi tokrat, čeprav jih v tem času zaradi mraza ni veliko. Toda zgodil se je pravi mali čudež, saj je bilo v gozdu veliko lepih in zdravih jurčkov. Najprej sva jih nabirala izpod listja, nato pa izpod snega, ki je pobelil gozd,« nam je med pripravo slastne jurčkove juhe veselo razlagala Zdenka, ki v prostem času zelo rada fotografira naravo. Preostanek bogate gobje bere je shranila v zamrzovalnik, nam je še zaupala.

Zdenki in Janku nikoli ni dolgčas. Rada se družita s prijatelji in sočlani v Društvu upokojencev Ljutomer, kjer sta aktivna. Najbolj pa sta vesela, ko ju obiščejo njuni najdražji, tri hčerke in šest vnukov. Seveda bodo tudi oni deležni pojedine z jurčki, ki so iz goričkih gozdov priromali v središče Ljutomera.