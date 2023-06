Kakšna je dostojna preživnina za otroka? Odslej bo to izračunal kalkulator

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo pripravilo preživninski kalkulator. Gre za orodje, ki bo postavilo standard, kaj pomeni dostojna preživnina za otroka, in je v osnovi namenjeno socialnim delavcem ter sodnikom, so zapisali na spletnih straneh ministrstva.

Preživninski kalkulator izhaja iz potreb otroka, ki naj predstavljajo osnovo, hkrati pa preverja tudi zmožnosti staršev. Na ministrstvu so za širšo javnost pripravili preprostejšo verzijo, ki izračuna zgolj osnovne potrebe otroka glede na starost.

Gre za spletno aplikacijo z opredeljenimi mesečnimi potrebami otroka, ki so opredeljene po posameznih kategorijah: hrana in pijača, obutev in oblačila, stanovanje, zdravstvo, komunikacije, rekreacija in kultura, izobraževanje, prevoz in drugo. Orodje izhaja iz izračuna minimalnih življenjskih stroškov za otroka glede na starost otroka, ki temelji na indeksu cen življenjskih potrebščin z upoštevanjem stopnje rasti.

Z orodjem želijo na ministrstvu ločenim staršem omogočiti lažje dogovarjanje glede preživljanja otrok. Preživnine se namreč v Sloveniji še vedno določajo zelo arbitrarno in prenizko - najnižja znaša zgolj 5,36 evra mesečno, so opozorili.

V prihodnje na ministrstvu načrtujejo pripravo preživninske lestvice in s tem ureditev standardov za določanje primernih višin preživnin za otroke tudi na ravni zakonodaje, so še sporočili. Kalkulator je na voljo na tej spletni strani.