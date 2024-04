Kakšen mraz! Ponoči so namerili kar -6,3 °C

Za nami je izjemno hladna in mrzla noč. Vremenoslovci poročajo, da so se temperature ponekod spustile krepko pod ledišče. Eno najnižjih so izmerili v Babnem Polju, kjer je bilo kar -6,3 °C. A minusa niso namerili le v Babnem Polju, temveč tudi na drugih lokacijah po Sloveniji.

»Minus smo beležili tudi na meteoroloških postajah na Gorenjskem in ponekod na Štajerskem. Tudi v prihodnjih dneh se bo nad nami zadrževala hladna zračna masa. Okoli ledišča bo temperatura na nedeljsko jutro, še bolj jasna in hladnejša pa bo noč na ponedeljek. Žal se nevarnosti pred pozebo še nismo znebili.«