Kako se bodo v prihodnje prehranjevali slovenski otroci? To je sporočil Robert Golob (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob se je udeležil seje strateškega sveta za prehrano. Tam so med drugim obravnavali prehrano otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Kot je na novinarski konferenci po seji sveta dejal Golob, so imeli na sporedu izredno pomembno tematiko, in sicer zdravo prehrano v šolskih institucijah. »To je točka, na kateri v resnici gradimo zdravje naroda za prihodnost,« je dejal in dodal, da so sprejeli sklep, da se imenuje posebna recenzijska skupina, ki bo pripravila pregled smernic in ugotovitve predstavila na naslednjem zasedanju.

Strateški svet za prehrano bo po Golobovih besedah o teh smernicah opravil dokončno razpravo in vanje vključil tudi najbolj napredne trende na področju zdrave prehrane. »Seznanili smo se tudi z nekaj zanimivimi primeri dobrih praks, kako lahko v šolah vključimo principe eko-vrtnarjenja in nabave kvalitetne in zdrave hrane. Na tem področju so veliki potenciali, ki jih lahko realiziramo že v prihodnjem šolskem letu,« je še dejal.

Manj soli, sladkorja in bele moke

Član omenjenega sveta Boštjan Jakše pa je dejal, da bi strateški svet rad dobil vpogled do smernic za prehrano otrok v javnih zavodih in se do njih opredelil. Predvsem o tem, ali lahko na podlagi sodobnih znanstvenih dokazov okrepimo vnos sadja, polnozrnatih žit, zelenjave, stročnic.

»Želimo si tudi zmanjšati razne manipulacije, zlorabe pri vprašanjih kot so: manj sladkorja, manj soli, manj procesiranega mesa, manj bele moke in tudi drugih nezdravih vedenj,« je poudaril.

​