Kje je truplo deklice Danke? Znani so rezultati analize avtomobila

V sredo so srbski mediji objavili vest, da na niti enem predmetu, ki so ga policisti zasegli v okviru preiskave, niso našli bioloških sledi, ki bi predmete povezovali z izginotjem male Danke Ilić. Blic danes poroča, da samo en človek ve, kje je truplo male Danke – to je oče Dejana Dragijevića, komunalnega delavca, ki je priznal, da je ubil deklico.

»Videti je, da je zelo inteligenten in prebrisan. Kmalu zatem, ko so ga prijeli, je zahteval odvetnika, in videti je, da mu gre le za lastno obrambo. Zaradi tega sumimo, da je ključen za najdbo trupla,« piše Blic.

Forenziki naj bi temeljito pregledali 400 sledi v službenem vozilu, s katerim naj bi Dejan Dragojević in Srđan Janković trčila v deklico, a na niti enem predmetu niso našli dekličinih bioloških sledi. Analizirali so notranjost in zunanjost vozila, a niso našli DNK Danke Ilić.

Spomnimo, 26. marca naj bi komunalna delavca v Banjskem polju zbila dve leti staro deklico Danko, jo zadavila in njeno truplo odvrgla na divji deponiji na Starobanjskem polju. Od tam naj bi jo Dejan z očetom in bratom Daliborjem dva dni kasneje premestil na drugo, za zdaj še neznano lokacijo.