Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju dvojčkov

Luna je že v znamenju dvojčkov, s čimer ustvarja bolj sproščeno in veselo vzdušje. Po mlaju počasi raste in se navdušuje nad vsem. Prvi aspekt od zore je trigon z retrogradnim Plutonom iz znamenja Vodnarja, kjer bo dobila nasvete in energijo za razčiščevanje.

Pozneje jo čaka sekstil z Marsom, ki šele ugotavlja, kaj so njegove prioritete. A tukaj gre za zdravo in močno energijo, ki stoji pripravljena kot nabita puška in samo čaka, da bo lahko ustvarjala.

Luna že čuti te impulze, ki ji bodo olajšali delovanje čez dan. Pri tem ne bo veliko razmišljanja, zato bo vse postorila hitreje kot sicer.

Pri Luni v Dvojčku bodimo pozorni na to, da jo z nečim spodbudimo, da se loti novega dela, njena odločitev pa bo, ali bo s tem nadaljevala ali ne.

Današnji dan je ravno tista dobra energija, ki z lahkoto odpira vrata za vse, kar si želimo, načrtujemo, kot da je vse tako enostavno in hitro postavljeno. In Dvojčki niso zapleteni ljudje, zato je z njimi vedno dobro skleniti kakršen koli kompromis in dogovor.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, v biku pa je le do 26. maja, ko bo prešel v dvojčka. Temu znamenju veliko daje, ne le materialno, ampak tudi finančno, hkrati pa tudi zaužije več hrane.

Ima potrebo v sebi, da želi raziskovati, se spreminjati in širiti poglede s spoznavanjem drugih kultur. Zaprt in utesnjen prostor ni zanj, pred seboj pa rad vidi širno obzorje.

Vsem tistim, ki so skromno usmerjeni in nimajo veliko želja, jim Jupiter te možnosti niti ne bo ponudil, podpira pa vse tiste, ki vedo, kaj hočejo, ki si želijo več in še več.