Z izjemnim talentom in strastjo ter skladbami Ti si se bal, Kletka želja, Sonce in luna, Norec, Meja v glavi idr. je pomembno sooblikovala našo glasbeno sceno do leta 2010, ko je odšla na študij v Milano. Po tem je le še redko stopila na koncertni oder. A ob 25. obletnici izida albuma Kar ne piše se je odločila pripraviti butično koncertno turnejo s peščico ekskluzivnih koncertov, premierno bo 10. maja v Avditoriju Portorož, na katerih bo izvajala svoje največje uspešnice in predstavila novo, še neizdano glasbo iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Da gre za precejšnjo spremembo, nakazuje nedavn...