Kako hitro se širi covid-19 v Sloveniji? Z Nijz odgovarjajo ...

Medtem ko je po poročanju Svetovne zdravstvene organizacije število covidnih bolnikov po svetu v zadnjem mesecu naraslo za 80 odstotkov, Nacionalni inštitut za javno zdravje ne beleži intenzivnega širjenja koronavirusnih okužb. V Sloveniji je za zdaj malo zaznanih primerov okužbe, a je tudi obseg testiranja zelo omejen, so pojasnili za STA.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), objavljenih na njihovi spletni strani, so v ponedeljek opravili 75 testov PCR in 88 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili pa so pet primerov okužbe. V zadnjih sedmih dneh so v povprečju potrdili pet primerov okužbe z novim koronavirusom na dan, ocena števila aktivnih primerov okužbe pa je 45.

Kot so za STA pojasnili na NIJZ, je obseg testiranja zelo omejen, izvaja se »predvsem v kakšnih skupnostih, kjer so posebej ranljive skupine - npr. domovi za ostarele osebe«.

Na NIJZ tako za zdaj nimajo podatkov, da bi se koronavirus intenzivno širil ali da bi zabeležili izbruhe.

Simptomi okužbe so enaki kot pri dosedanjih različicah

Obenem pa so pojasnili, da so ne glede na novo različico koronavirusa, ki naj bi bila nekoliko bolj nalezljiva, simptomi okužbe za zdaj enaki kot pri dosedanjih različicah. Prav tako ni poročil, da bi šlo za težje oblike bolezni, niti pri skupinah, ki veljajo za bolj ranljive, kot so starejši. Bodo pa razmere pozorno spremljali, so napovedali.

Ob tem veljajo splošna priporočila o higieni kašljanja in smrkanja, bolni prebivalci pa naj ostanejo doma. V bolnišničnem okolju se bolnice glede na stanje same odločajo o omejitvah obiskov, »še posebej to velja za oddelke, kjer so z vidika covida-19 posebej ranljive oseb«, pa so odgovorili glede nedavnih odločitev posameznih bolnišnic o omejitvi obiskov.