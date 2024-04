Kako ganljivo! Upokojenca Stanka in Franci sta v domu starejših občanov poročila (FOTO)

Ob nekoliko hladnejših dneh je dogodek, ki je potekal v domu starejših občanov Deos v Črnučah v Ljubljani, vse prijetno pogrel. Ne zgodi se namreč pogosto, da bi se stanovalca takšne ustanove poročila, zato so s vsi zbrani in zaposleni v domu slavja še toliko bolj razveselili.

V domu starejših občanov sta se poročila Stanka in Franci. »Nikoli ni prepozno,« so ob poroki zapisali in objavili romantične utrinke s praznovanja.

»Poroka med gospo Stanko in gospodom Francijem je bila organizirana v intimnem krogu najbližjih, v naši prelepi kapelici. V čast nam je bilo, da smo lahko organizirali prvo poroko v DEOS Centru starejših Črnuče,« so veseli zapisali na facebooku.

Mladoporočencema so zaželeli ogromno zdravja ter mnogo skupnih let razumevanja in sreče. Ob tem pa jima posvetili spodnje vrstice:

Govoriva si spomine,

mnogo vsega je bilo.

Rečeva, kako vse mine

in malo nama je hudo.

A nato se nasmejiva,

srečna, ker sva se našla.

Kako lepo je, da sva se spoznala

in skupaj skozi življenje šla.