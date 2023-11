Kako dolgo bo medicina še korak pred mikrobi

Naraščajoča mikrobna odpornost je nevarnost za ljudi, živali, rastline in okolje, zato letošnja tema tedna »Skupaj preprečimo mikrobno odpornost« poziva k sodelovanju med sektorji za ohranitev učinkovitosti kritičnih protimikrobnih zdravil (antibiotikov). Štiri svetovne organizacije, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovna organizacija za zdravje živali (WOAH) so z letošnjim letom napovedale preimenovanje svetovnega tedna ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih v »svetovni teden ozaveščanja o odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom«.

