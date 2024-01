Stavke zdravnikov si ne želijo

Čeprav v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides poudarjajo, da si je ne želijo, bodo jutri vseeno izvedli enodnevno opozorilno stavko. Če ne bo zalegla, so v zdravniškem sindikatu napovedali tudi njeno nadaljevanje, in sicer od 15. januarja naprej, vse do sprejetja sklepa o njenem prenehanju ali do sklenitve sporazuma. Po besedah predsednika sindikata Damjana Polha se bo stavka v drugem delu do preklica nadaljevala, »če ne bo nobenih trdnih in uresničljivih zavez«.

Stavka bo potekala od 7. do 21. ure na delovnih mestih v obliki popolne prekinitve dela, a z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa. Izvajali bodo le zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt.

Lani dvig dvakrat Zdravnikom so se lani plače dvignile dvakrat: januarja, po sprejetem dogovoru s sindikati zdravstva in socialnega varstva, in aprila, ko se je zgodil vsesplošni dvig plač zaposlenim v javnem sektorju za en plačni razred oziroma za štiri odstotke. Tako so imeli zdravniki specialisti in višji specialisti po podatkih ministrstva za javno upravo avgusta 2023 v povprečju za 871 evrov bruto višjo plačo (upoštevani so vsi dodatki) kot avgusta 2022, specializanti in sekundariji pa za 844 evrov višjo. Osnovna plača se je specialistom avgusta lani glede na avgust 2022 v povprečju dvignila za skoraj 3 plačane razrede, mlajšim zdravnikom pa za 5,4 plačne razrede, pri čemer je treba vedeti, da imajo zdravniki na višino plače vezane številne dodatke. B. F. Ž.

Za neurgentna stanja otrok do 18. leta in starejših od 65 let bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto, izvajalci z enim zdravnikom pa bodo izvajali ambulanto prvi in zadnji dve uri običajnega delovnega časa. Za zdravljenje onkoloških bolezni bodo zagotovili vse potrebne storitve. Enako velja za urgentna stanja nosečnic in porode. V večjih zdravstvenih ustanovah bodo v dopoldanskih urah potekali tudi zbori zaposlenih.

Vlada brez pogajalske skupine

Fides je stavko napovedal 18. decembra, na pogajanjih so se sestali le 20. decembra, ko so ugotovili, da vladna stran ni oblikovala pogajalske skupine, zato pogajanja niso mogli nadaljevati. Ministrstvo za zdravje in vlado so nato večkrat pozvali k začetku pogajanj za reševanje stavkovnih zahtev in predlagali več terminov, a pogajalske skupine do včeraj še ni bilo. Predvidoma naj bi jo oblikovali v tem tednu, ko se bodo tudi sestali s pogajalsko skupino Fidesa.

Zdravniki, zbrani v sindikatu Fides, so med drugim nezadovoljni z zamiki pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo in opozarjajo, da že podpisane zaveze ostajajo neuresničene. V sindikatu si želijo ureditev plač in plačnega sistema zdravnikov, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju.

Med glavnimi razlogi za začetek stavke sta zavlačevanje s plačno reformo in zapostavljanje zaposlenih ob vse več dodatnih nalogah in obremenitvah. V Fidesu so sicer poudarili, da si stavke ne želijo in da so »stavkovne zahteve rešljive, saj vsebujejo zgolj izpolnitev tistega, kar je vlada s podpisanima sporazumoma pred več kot letom dni potrdila in bi moralo z začetkom tega leta že veljati«.

»Napovedana stavka ni potrebna, saj se lahko s strpnim dialogom za pogajalsko mizo najdejo rešitve, ki bodo sprejemljive za vse zaposlene v javnem sektorju in tudi za javne finance,« so v petek sporočili iz kabineta predsednika vlade.