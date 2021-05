Kaj zaustavitev dobave Astrazenece pomeni za tiste, ki čakajo na drugi odmerek?

Bojana Beović meni, da bi lahko precepljenost prebivalstva dosegli v dveh mesecih.

Evropska komisija ni oddala novih naročil za cepivo proti covidu- 9 proizvajalca Astrazeneca, s katerim se pogodba izteče junija, saj ne spoštujejo rokov, a ne izključujejo, da ne bo novega naročila v prihodnosti.Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na kemijskem inštitutuje za Televizijo Slovenija dejal, da tistim, ki so bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva Astrazeneca, ni treba skrbeti, da ne bi dobili še drugega odmerka tega cepiva. Dodal je, da se tudi zato zdaj prvo cepljenje preusmerja na druga cepiva.Jerala je odgovoril tudi uporabnici na twitterju, ki jo skrbi, da bi za drugi odmerek zmanjkalo cepiv Astrazenece. »Če nisem dobro razložil, je glavni problem Astrazeneca ta, da se podjetje ne drži zavez o dobavi. To cepivo dobro zaščiti pred boleznijo. Cepivo Astrazeneca je pomembno za čim hitrejšo zaščito prebivalstva. Nima pa ga smisla naročati za morebitne poživitvene odmerke, za to bodo primerna mRNA cepiva«.V Svetovalnem servisu na Radiu Slovenija je tako zatrdila tudi, vodja svetovalne skupine za cepljenje. »Z največjo verjetnostjo bo odmerkov dovolj, da bodo z drugim odmerkom cepljeni vsi, ki so že bili cepljeni s cepivom Astrazenece.«»V Sloveniji je ta trenutek na voljo še 48.000 odmerkov cepiva AstraZeneca, v maju in juniju je načrtovana dobava skupno blizu 500.000 odmerkov, ampak zagotovljenih je 96.000 odmerkov. Tako da zadrege z drugim odmerkom očitno ne bo. Trenutno po podatkih NIJZ-ja potrebuje drugi odmerek tega cepiva 133.000 ljudi, tako da je odmerkov dovolj za drugi odmerek,« pa je Beovićeva pojasnila na novinarski konferenci.Infektologinja je mlajše ženske, ki jih skrbijo neželeni učinki cepiva Astrazenece, pomirila, da je pogostost neželenih dogodkov po cepljenju s tem cepivom pri mlajših ženskah nezanesljiva, saj je bila s tem cepivom cepljena najštevilčnejša skupina – gre za zdravstvene delavke in zaposlene v šolstvu. V tej veliki skupini je bilo zato največ neželenih učinkov. »Pogostnost je izjemno majhna, zato smo se v Sloveniji odločili, da se bomo držali tega, kar je odločila Evropska agencija za zdravila,« je izpostavila.Vodja svetovalne skupine za cepljenje je še poudarila, da se lahko ljudje okužijo tudi po cepljenju ter da tudi lahko razširijo okužbo, zato še vedno svetujejo uporabo mask, še posebej, če smo z nekom, ki je posebno ranljiv glede obolenja.