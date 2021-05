Z 10. majem vsi na cepljenje? Ne veselite se prehitro

Skoraj 31 tisoč prijav, čakajte na klic

Cepljenje proti covidu 19 se bo z 10. majem začelo tudi za odrasle, ki so mlajši od 50 let. Še vedno pa bodo po veljavni strategiji prednostno cepili starejše in ranljive skupine. Strategija cepljenja po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenjenamreč ni spremenjena.Vsi starejši od 50 let morajo res zahtevati cepivo od cepilnih centrov in svojih zdravnikov, je pozvala v izjavi za medije v četrtek. Mlajši bodo po njenih besedah na vrsti, če na določen dan ne bo bolnikov iz ranljivih skupin. Če se bo zgodilo, da bo tisti, ki bi bil na vrsti naslednji, star 40 let, bo lahko cepljen, je ponazorila. Kot je ocenila, bi precepljenost prebivalstva lahko glede na obljubljene dobave cepiva dosegli v dveh mesecih, če prištejemo še prebolevnike, ki še ne bodo cepljeni.Predsednik vladeje v četrtek na twitterju sicer zapisal, da bodo do poletja zagotovili dovolj cepiva za vse. Pozval je, da smo odgovorni do sebe in drugih. »Cepimo se in zdržimo še nekaj tednov,« je spodbudil. Ob tem pa spomnil: »Čas je za normalno poletje.«Slovenija ima po sredinih navedbah nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenjamaja zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov štirih vrst cepiv proti covidu 19, kar bo pospešilo cepljenje. Ob tem je napovedal še dodatne količine cepiva.Prebivalci se lahko na cepljenje od četrtka prijavijo prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali v cepilnem centru, pa se ni treba znova naročati prek nove aplikacije. Na portalu zVEM so do petka popoldne zabeležili več kot 30.900 prijav.V zdravstvenih domovih so zagotovili, da se pripravljajo na cepljenje splošne odrasle populacije, hkrati pa tudi na prehod na nacionalno aplikacijo za prijavo na cepljenje. Nekateri tehnične napotke še čakajo, drugi bodo še prej cepili vse s svojih hišnih seznamov.