Kaj skriva Aleš Hojs? K drugim bi kukal, svojega pa skriva

Pred dnevi je na enem od soočenj minister za notranje zadeve Aleš Hojs predlagal, naj vsi predsedniki strank razkrijejo dohodninske odločbe. To je zelo verjetno letelo predvsem na predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, da bi javnost končno zares videla, kakšne prihodke je imel.

Mi smo sledili njegovemu predlogu in predsednikom strank, ki so bile v času pošiljanja vprašanj po Delovi anketi nad parlamentarnim pragom ali tik pod njim (SDS, Gibanje Svoboda, SD, Levica, Stranka LMŠ, Povežimo Slovenijo, NSi in SAB), poslali prošnjo za posredovanje dohodninskih odločb za leto 2020 (te so zagotovo vsi že dobili, lanskih pa ni nujno). Dohodninske izračune smo prejeli od predsednikov SDS (Janez Janša), SD (Tanja Fajon), LMŠ (Marjan Šarec), NSi (Matej Tonin) in SAB (Alenka Bratušek), iz Povežimo Slovenijo, v kateri je združenih pet strank (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS in NS), smo prejeli dohodninski odločbi Zdravka Počivalška in Franca Kanglerja (od Andreja Čuša, Marjana Podobnika in Andreja Magajne na naš naslov niso prispele, smo pa zanje zaprosili prek piar stika Povežimo Slovenijo). Iz Levice so nam preposlali odgovor koordinatorja Levice Luke Mesca: »Moja bruto plača je znašala cca 3.900 evrov (poslanska plača, 56. plačni razred). Drugih prihodkov nisem imel. Plačal sem nekaj evrov akontacije dohodnine, a obračuna nimam shranjenega.« Na našo naknadno prošnjo, da so nam drugi posredovali dohodninske odločbe, so nam poslali fotografijo, s katere sta razvidna položnica in del dohodninske odločbe. Zakaj nam potemtakem niso poslali celotne odločbe, če z njo razpolaga, ostaja skrivnost. Iz Gibanja Svoboda dohodninske odločbe njihovega predsednika Roberta Goloba nismo prejeli.

Kaj se zgodi, ko za dohodninske odločbe zaprosiš ministra Aleš Hojsa

V isti oddaji, kjer je minister za notranje zadeve podal zgornji predlog, naj predsedniki razkrijejo svoje dohodninske odločbe, sta bila podana tudi dva podatka, koliko naj bi vsak mesec zaslužil Hojs, ko je še služboval v podjetju DRI (družba, katere lastnica je Republika Slovenija). Medtem ko je minister zatrjeval, da je njegova plača tam znašala štiri tisoč bruto, ga je Golob venomer popravljal, da štiri tisoč neto. Ker je razlika precejšnja, bi nastalo dilemo Hojs zlahka razjasnil tako, da bi nam poslal dohodninske odločbe za leta, ko je služboval na DRI. Prek piar službe na ministrstvu za notranje zadeve smo naslovili prošnjo po dohodninskih odločbah za leta, ko je bil zaposlen na DRI. A žal tako kot Golobove tudi Hojsove nismo dobili.

Z MNZ so na prošnjo, poslano 31. marca, 8. aprila odgovorili, da z nami in z vami minister ne bo delil dohodninskih odločb: »O vseh svojih prihodkih se bo minister Aleš Hojs javno izjasnjeval, ko bo Robert Golob javno predstavil svoje tri zadnje (2019, 2020 in 2021) dohodninske napovedi.«

Zanimivo je, da Hojs ne želi deliti podatkov o svoji plači, ko je delal za podjetje DRI, ki je v lasti Republike Slovenije, medtem ko zadržkov pri razkrivanju plač z imeni in s priimki zaposlenih na ministrstvu, v policiji in MNZ-inšpektoratu nima. Že od grožnje s stavko enega od policijskih sindikatov MNZ vsak mesec na spletni strani objavlja sveže podatke o plačah zaposlenih, vključno z njihovimi imeni.

Ministrova nerodnost pred kamero

Ko že govorimo o dohodninskih odločbah, ne moremo mimo nerodnosti, v kateri se je nedavno znašel minister Hojs. Javnosti je namreč razkril, da ga RTV-uredniki vsaj v enem primeru obveščajo o razvoju zgodb, ki jih pripravljajo na RTV Slovenija in še niso objavljene. Kako to vemo? Na enem od soočenj je namreč minister dejal, da je Golob edini, ki uredništvu RTV ni poslal dohodninske odločbe. Sledilo je logično vprašanje, kako to ve, ko pa zgodba še ni objavljena. Njegov odgovor je bil, da so mu to povedali uredniki. Na koncu se je izkazalo, da so ga uredniki z RTV Slovenija, ki jih ni imenoval, zavedli. V petek, to je po Hojsovemu nastopu pred kamerami, ko je razkril zgoraj povedano, so namreč na RTV Slovenija objavili prispevek na temo dohodninskih odločb. Med tistimi, ki jim do objave članka ni poslal dohodninske odločbe, pa je bil tudi aktualni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek (posredoval jim jo je šele po objavi članka).