Kaj se dogaja z nagrado, ki jo je v šovu Milijonar priigrala bivša poslanka Violeta Tomič?

Na televizijsko hišo Planet TV se je vsul plaz očitkov, ker po več kot pol leta še vedno niso izplačali obljubljenih sredstev društvu UP-ornik, za katerega sta Katja Koren in Violeta Tomič v dobrodelni oddaji Milijonar priborili 1050 evrov.

»Minilo je že krepko več kot pol leta, ko sta Katja Koren in Violeta Tomič v oddaji Milijonar z znanjem prislužili 1050 evrov sredstev za UP-ornika. Planet TV do danes ni nakazal niti centa. Mene bi bilo malo sram, planetovci. Prvič zato, ker je igrati se humanitarnost na račun ljudi skrajno sprevrženo, in drugič, tako Katja kot Violeta sta zastavili svoje ime. Mene bi bilo na vašem mestu res sram,« je na družbenem omrežju facebook zapisal Boris Krabonja.

Na Planetu so nam potrdili, da omenjenega denarja res še niso izplačali, zakaj do izplačila še ni prišlo, pa niso odgovorili. V kratkem in jedrnatem pojasnilu so zapisali, da se vsem vpletenim opravičujejo za nevšečnosti. »Prislužena vsota v omenjeni oddaji Milijonar v višini 1050 evrov bo nakazana do konca leta.«

Društvo UP-ornik je humanitarna organizacija za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva. Sestavlja ga skupina prostovoljcev, ki prosti čas nameni reševanju stisk ljudi, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin ostali sami, brez kakršne koli pomoči in odrinjeni na rob družbe.

