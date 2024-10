Kaj se dogaja v Sloveniji? Nov dan, nova žrtev, tokrat na udaru gasilci PGD Dobrna ... (FOTO)

Poročali smo, da je v noči na četrtek v Movražu, malem kraju v slovenski Istri, ki je od Kopra oddaljen pol ure vožnje z avtom, tujec vlomil v gasilski dom PGD Movraž in odpeljal tri gasilska vozila ter jih uničil. Zdaj pa so se s podobno žalostno novico oglasili gasilci Dobrna.

»Po žalostni vesti o nesreči, ki je prizadela naše kolege iz PGD Movraž, se tudi naša skupnost danes sooča z bolečo realnostjo. Neznanci so namreč v noči iz četrtka, 10. 10. 2024, na petek, 11. 10. 2024, nasilno vdrli v naš gasilski objekt, poznan kot Gasilski Ribnik.

S tem ne le da so izkazali popolno nespoštovanje do našega poslanstva, ampak so gasilski organizaciji povzročili tudi precejšnjo gmotno škodo.

Za nas, gasilce PGD Dobrna, ki neomajno stojimo v prvi vrsti pri pomoči sočloveku, je to še posebej boleče. Namesto da bi reševali življenja in premoženje, se sedaj spopadamo z izgubo in škodo, ki so nam jo povzročili neznani storilci.

Popis odtujenih predmetov še poteka, vendar smo že zdaj soočeni z obsežnim uničenjem, ki bo močno otežilo naše delovanje v prihodnje.

Kljub temu, da nas je ta dogodek globoko prizadel, ostajamo trdno odločeni, da bomo še naprej služili našim ljudem in krajem, ki nas potrebujejo. Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, prosimo, da nemudoma stopijo v stik z najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonski številki 113 ali anonimno številko policije 080 1200.

Vsaka informacija, ne glede na to, kako majhna se morda zdi, lahko pripomore k temu, da storilce čim prej izsledimo.

Naša moč je v naši skupnosti in verjamemo, da bomo s skupnimi močmi uspeli prebroditi tudi to preizkušnjo,« so zapisali na družabnem omrežju.