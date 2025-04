V napadu v šoli 15-letnik ubil deklico

V zasebni šoli Notre-Dame-de-Toutes-Aides v Nantesu v Franciji je med odmorom za kosilo učenec izvedel niz napadov z nožem, v katerem je ubil deklico in ranil tri druge učence. Zgodilo se je okoli 15.30. Eden od treh ranjenih, šlo naj bi za dekle, naj bi bil še vedno v kritičnem stanju.

Mladeniča, čigar identiteta ni bila razkrita, po pripovedih prič pa je med napadom izrazil občudovanje Adolfa Hitlerja, so na zloveščem krvavem pohodu na koncu ustavili učitelji. Zdaj je 15-letnik v priporu. Osumljenec je tik pred napadi učencem poslal nepovezano e-pošto.

Morilec je občudovalec Adolfa Hitlerja, navajajo priče.

Policijski vir je za France Info povedal, da je fant najprej napadel učenca v drugem nadstropju šole, nato pa je napadel še tri druge, ki so se spuščali po stopnicah. Vstopil je v dve učilnici, pri sebi je imel dva noža.

Predsednik Emmanuel Macron je v objavi na X pohvalil pogum učiteljev, ki so podrli mladostnika. »S svojim posredovanjem so učitelji verjetno preprečili druge tragedije. Njihov pogum zahteva spoštovanje,« je zapisal.

Šola ima približno 2000 učencev. Učencem in učiteljem, ki so bili v času napada v ustanovi, so zagotovili psihološko podporo.

Gre za zasebno šolo. FOTO: Loic Venance/Afp

»Ta tragedija še enkrat kaže na endemično nasilje, ki obstaja med delom naše mladine,« je po dogodku izjavil premier François Bayrou. Odredil je takojšnjo okrepitev pregledov v šolah in okolici ter dejal, da bo komisija proučila, kako ravnati z najstniškim kriminalom z noži, in sicer glede prodaje orožja ter posedovanja in nošenja nožev. Proučila bo najboljše prakse v drugih državah po svetu.