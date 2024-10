Znana identiteta osumljenca, ki je včeraj poškodoval tri gasilska vozila v Movražu

Poročali smo, da je v noči na četrtek v Movražu, malem kraju v slovenski Istri, ki je od Kopra oddaljen pol ure vožnje z avtom, tujec vlomil v gasilski dom PGD Movraž in odpeljal tri gasilska vozila ter jih uničil.

Začelo naj bi se v sredo zvečer. Ko je bila že trda noč, naj bi v vasi opazili luči premikajočega se avtomobila. Lahko bi bile od gasilskih vozil so domnevali. Kdaj natančno je storilec, ki naj bi glede na včerajšnje ugotovitve policije ves čas deloval sam, vlomil v gasilski dom, še ni povsem jasno. Dejstvo je, da si je tam postregel s ključi kar treh vozil, in sicer dveh gasilskih kombijev citroën jumper in terenskega vozila land rover defenderja.

Gre za 27-letnega državljana Nemčije

»Po preverjanju pri tujih varnostnih organih so policisti potrdili identiteto osumljenca, ki je včeraj poškodoval tri gasilska vozila v Movražu. Gre za 27-letnega državljana Nemčije. Danes bo s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku,« je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Vrednost teh vozil gasilci ocenjujejo na več kot 50.000 evrov. Končna škoda bo zagotovo še precej večja, saj je zlikovec poškodoval garažna in vhodna vrata ter več oken gasilskega doma, vlomil je tudi v glavno pisarno društva. K sreči pa se vsaj enega vozila ni dotaknil, zato bodo z njim še lahko hodili na intervencije.

PGD Movraž kraja gasilskih vozil FOTO: Pgd Movraž

