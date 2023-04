Kaj o uzakonitvi evtanazije menijo v strankah? Takole odgovarjajo

Predstavniki društva Srebrna nit so v državni zbor vložili pobudo za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. »Zdajšnja zakonodaja ne ureja položaja umirajočih v trpljenju, ker jim ne moreta pomagati niti medicina niti paliativna oskrba,« je na novinarski konferenci povedal soavtor zakonskega predloga o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andrej Pleterski. Prekinitev trpljenja s pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja je v takih primerih po njegovih besedah lahko rešitev.

Pobudniki zakona želijo v šestih mesecih zbrati 5000 podpisov za vložitev predloga zakona v DZ. Za ta namen so tudi odprli spletno središče mojezivljenje.si, kjer bodo ob začetku zbiranja podpisov objavili navodila za oddajo podpisa podpore. Obenem so odprli profila na facebooku in instagramu.

Kaj o predlogu zakona menijo v parlamentarnih strankah?

Podporo so mu doslej izrazili le v Levici. V Gibanju Svoboda, SD poudarjajo, da gre za izjemno občutljivo temo, ki zahteva poglobljeno razpravo. Medtem ko NSi in SDS predlogu nasprotujeta.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je tako prepričan, da mora biti to tema vseh državljanov in ne zgolj odločitev katerekoli politike.

»To je še bolj občutljivo vprašanje kot vprašanje spreminjanja ustave, je pa res, da se moramo tudi o tem začeti pogovarjati, prehitrih zaključkov pa v tem trenutku ne bi smeli delati,« je dejal vodja poslancev SD Jani Prednik.

V NSi ocenjujejo, da zakonski predlog obravnava temo, ki razdvaja družbo ter vanjo vnaša strah in nemir, smiselno pa se jim zdi slediti postavitvi in krepitvi dobrega sistema paliativne oskrbe, je pojasnil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

V SDS »ostro nasprotujemo evtanaziji,« so zapisali. »Smo in vedno bomo zagovarjali svetost življenja, čemur sledi tudi slovenska Ustava, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja. /.../ Dejstvo, da je bila pobuda v DZ vložena v času pred veliko nočjo, ko kristjani slavimo Kristusovo vstajenje in večno življenje, pa ocenjujemo kot nespoštljivo in arogantno,« so navedli.