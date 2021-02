Neuradno: vlada sprejela pomembno odločitev za celo državo

Epidemiološko stanje Slovenije. FOTO: Vlada

Načrt sproščanja ukrepov, ki ga je vlada predstavila januarja 2021. FOTO: Vlada

Vladaje na svoji 54. redni seji po neuradnem poročanju POP TV celo državo ponovno obravnavala kot celoto in ne več po statističnih regijah. To pomeni da bo cela drzava v rdečem in z rdečimi ukrepi ter da naj bi se celotna prva triada v ponedeljek vrnila v šole.Vlada naj bi na Brdu iskala kompromisno rešitev tako glede šol kot gospodarstva, a naj bi sklenili, da bodo odločanje o tem prestavili na jutri.Pri prehajanju državnih meja se dodajata dve izjemi, ostali ukrepi pa ostajajo v veljavi kot do sedaj, je še poročal POP TV.