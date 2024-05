Naša izdaja najbolj sloveče serije tekov z ovirami se seli iz Planice na Bled. Najbolj neučakani so v Zaki že lahko preverili novo traso, medtem ko ovire ostajajo skrivnost, je pa organizator obljubil, da jezero ne bo le kulisa. Spartan je odlična aktivna zabava za prijatelje ali dopolnitev treningov za resne tekače, ob tekmi za otroke pa bo tudi letos 18. in 19. maja v festivalski areni veliko zabavnega dogajanja (ogled je brezplačen). Prijavljenih je že okoli 2.500 tekačev iz 35 držav. Prekaljena spartanca, lastnik agencije Extrem Simon Rožnik (desno) in Aleš Žulovec, kažeta, kako se prav i...