Kaj čaka? 11 milijonov še vedno brez lastnika

Dobitniku Eurojackpota se očitno ne mudi. Na sedežu Loterije Slovenija namreč še vedno čakajo, da se pri njih oglasi srečnež, ki je januarja v Rogaški Slatini vplačal dobitno kombinacijo, vredno dobrih 11 milijonov evrov. Dobitna je bila kombinacija številk 5, 21, 23, 29, 35 (dodatni 7 in 9), izžrebana pa 28. januarja. Lastnik dobitne srečke bi lahko že prejšnjo sredo prišel po svoje milijone, a se to do danes še ni zgodilo. 9. januarja je začel teči 90-dnevni rok, v katerem lahko dvigne dobitek.

Kljub temu da je bil dobitni listek vplačan v Rogaški Slatini, to ne pomeni, da bo v to občino romal 15-odstotni davek, tega nakažejo v občino, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče. Kaj pa če je srečnež tujec? »Če je dobitnik tujec, prejme 15-odstotni davek od dobitka Mestna občina Ljubljana, kjer je sedež Loterije Slovenije, razliko pa nakažemo igralcu na TRR,« so pojasnili pri Loteriji Slovenija.