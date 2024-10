Kadrovsko pestro tudi v Golobovi Svobodi: Arčon ima od jutri še eno funkcijo več

Ne le v SDS, kadrovsko je pestro tudi v največji vladni stranki, Gibanju Svoboda. Tako z jutrišnjim dnem funkcijo generalnega sekretarja Gibanja Svoboda prevzema podpredsednik Gibanja Svoboda, podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Rok Marolt z mesta generalnega sekretarja odhaja iz osebnih razlogov.

»Odločitev, da se poslovim z mesta generalnega sekretarja Gibanja Svoboda, zame ni bila lahka in sem jo skrbno pretehtal. Zaradi izzivov v svojem zasebnem življenju v tem trenutku potrebujem bolj predvidljivo in mirno delovno okolje. Hvaležen sem predsedniku, da je to razumel in sprejel. S stranko ostajam povezan, ekipi Gibanja Svoboda želim uspešno delo še naprej,« je dejal Marolt.

Rok Marolt. FOTO: Blaz Samec

Matej Arčon je ob novi funkciji povedal: »Bil sem prvi generalni sekretar Gibanja Svoboda in se torej nekako vračam nazaj po svojih sledeh. Zavedam se, da je naloga odgovorna in je ne bo lahko usklajevati z mojimi siceršnjimi obveznostmi. Po drugi strani pa se zanosa, povezanosti in navdušenja tistih prvih mesecev Gibanja z veseljem spominjam. Prepričan sem, da to iskrico in voljo še imamo, ter da bomo s skupnimi močmi lahko gradili politično silo v državi, ki bo povezovalna, poštena in ambiciozna. Čaka nas veliko dela, seveda, ampak se tega ekipnega dela veselim.«