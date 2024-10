Kaj se dogaja? SDS zapustil še en vidni član

SDS se je, kot kaže, znašla v hudi krizi. Po tem, ko so jo zapustili trije izmed najbolj vidni člani in poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, je po njihovih stopinjah zdaj odšel še Igor Horvat.

»Danes sem po 17 letih izstopil iz članstva Slovenske demokratske stranke in Svetniškega kluba,« je na družabnem omrežju X zapisal Horvat in dodal: »Po temeljitem razmisleku sem prišel do spoznanja, da je čas za novo pot.« Medtem, ko so mu pod objavo nekateri zaželeli vse dobro, pa vsi z njegovo odločitvijo seveda niso bili zadovoljni, označen je bil celo za izdajalca.

Igor Horvat, rojeni Ljubljančan, je bil ves čas družbeno aktiven v svojem okolju. Več let je bil član mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, eden šestih iz stranke SDS, poleg tega je bil med drugim en mandat tudi član sveta Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, bil je tudi član svetov Onkološkega inštituta Ljubljana ter Doma starejših občanov Fužine. Trenutno je član svetov Lekarne Ljubljana in Zavoda za oskrbo na domu.

Več sledi ...