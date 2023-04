Kadrovske zamenjave v bolnišnici: direktorica odstopila

Po prvoaprilskem prihodu novega direktorja Romana Ratkaia, v pomurski regijski bolnišnici prihaja do dodatnih kadrovskih zamenjava. Odstopili sta namreč dosedanja strokovna direktorica in pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska Sobota, Manuela Kuhar Makoter in Nataša Kreft.

Dušan Kovač. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Darko Horvat.

Svet zavoda je na zadnji seji, ki je bila v petek, 7. aprila, na mesto strokovnega direktorja imenoval vršilca dolžnosti, in sicer Dušana Kovača, dr. med.,specialista kardiologije in vaskularne medicine. Za zasedbo te funkcije bo potreben javni razpis, postopek pa bo vodil svet zavoda. Mimogrede naj bi Kovačov namestnik postal, mag. Dejan Majc, dr.med., specialist internist, sicer pa vodja urgence v soboški bolnišnici.

Imenovanje pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege je v pristojnosti direktorja bolnišnice, Roman Ratkai pa je o tem povedal, da postopek še poteka. Za zasedbo tega mesta naj bi po prepričanju nekaterih zaposlenih v bolnišnici največ možnosti imel Darko Horvat, diplomirani zdravstvenik na internem oddelku, zdaj tudi predstavnik zaposlenih v svetu zavoda ter tudi župan občine Kobilje.