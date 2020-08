Kacin svaril pred karanteno, a 70 tisoč Slovencev to ne gane

Hina poroča, da je bilo po podatkih informacijskega sistema za prijavo in odjavo turistov eVisitor na Hrvaškem v soboto še 70.000 slovenskih turistov. Skupno so na Hrvaškem beležili 670.000 turistov, od tega približno 120.000 domačih. Med tujimi turisti jih je bilo največ iz Nemčije, in sicer 170.000. STA



Najhuje pričakujejo v ponedeljek



Hrvaške številke spet šokantne

Na mejnih prehodih s Hrvaško v nasprotju s pričakovanjih po napovedi obvezne karantene, ki bo za slovenske državljane po povratku s Hrvaške veljala od ponedeljka opolnoči, za zdaj ni gneče. Še najdlje je bilo čez dan treba čakati na Gruškovju, kjer so po podatkih prometnoinfromacijskega centra popoldne na vstop v državo čakali približno uro in pol.Pozno popoldne se je stanje še umirilo, tako da je trenutno na Gruškovju krajša čakalna doba. Nekaj čakalne dobe je tudi na Dragonji.Sicer pa tudi v soboto kolone vozil na slovensko-hrvaški meji niso bile neobičajno dolge. Po informacijah z mejnih prehodov so med potniki prevladovali tujci. Kot so danes zapisali na koprski policijski upravi, je bila med potniki, ki so v soboto vstopali v državo na mejnem prehodu Jelšane, skoraj polovica Slovencev, na mejnem prehodu Dragonja pa so Slovenci predstavljali le približno 20-odstotni delež potnikov.Na omenjeni policijski upravi sicer ugotavljajo, da je na njihovem območju promet tako pri vstopu kot pri izstopu iz države celo veliko manjši kot na primerljiv konec tedna avgusta lani. Čakalne dobe pri vstopu v državo pa pričakujejo v večernih urah in v ponedeljek, zato vse, ki so namenjeni proti domu, prosijo, da se na pot pripravijo, da za prehod meje izberejo kaksen manj obremenjen mejni prehod. Opozarjajo, naj z vrnitvijo potniki ne čakajo na zadnji trenutek oziromanaj se na pot odpravijo pravočasno, saj lahko na poti naletijo na kakšen nepredvidljiv dogodek in se lahko zaradi tega zgodi, da bodo prispeli do meje prepozno, oziroma v ponedeljek po polnoči.Potnikom svetujejo, naj gredo na pot dovolj zgodaj in naj ne čakajo na ponedeljek popoldne ali zvečer. Policisti namreč nimajo diskrecijske pravice za odločitev glede postopkov za izdajo karantenske odločbe, ko so za to podani pogoji, zato bodo določbe izvrševali dosledno.Potem ko so štiri dni zapored Hrvati podirali neslavni rekord novookuženih, so znova objavili zastrašujočo število, ki pa petkovega rekorda (okužbo so potrdili pri 306 osebah) ni ogrozila. V soboto so testirali 1.718 oseb in okužbo potrdili pri kar 275.Največ okužb, kar 94, so odkrili v Splitsko-dalmatinski županiji. Na drugem mestu po številu novookuženih vztraja glavno mesto. V Zagrebu je bilo v soboto potrjenih 53 primerov.