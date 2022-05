Ko sta Mateja in Peter Peterka pred skoraj šestimi leti v ljubljanski klinični center pripeljala svojega sina Julijana, si niti v sanjah nista upala predstavljati, da triletni deček po odpustu iz bolnišnice nikoli več ne bo tak, kot je bil. »Otroka so nama vrnili v vegetativnem stanju,« je strnil njegov oče Peter, četudi naj bi dečku julija 2016 le z rutinsko operacijo zamenjali žico spodbujevalnika. Julijan se je namreč rodil s srčno napako, zato so mu zdravniki takoj vstavili srčni spodbujevalnik. Ker so po treh letih na njem zaznali okvaro, so mu z operacijo vstavili novega. Na...