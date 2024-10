Športnik leta zlorabil otroka

Izvrstnemu judoistu Vitu Dragiču je bil šport položen v zibelko, v svoji karieri je osvojil nešteto vrhunskih dosežkov, v njegovo čast se je pogosto vrtela tudi Zdravljica. Zdaj pa so se nadenj in njegove športne uspehe zgrnili črni oblaki! Prejeli smo namreč anonimko zaskrbljenih staršev, v kateri ostro napadajo 31-letnega športnika zaradi domnevnega kaznivega ravnanja. Vitu so veliko težav povzročale poškodbe, a niso ustavile njegove kariere. FOTO: Darko Petelinšek »Zanima nas, kako lahko član bistriškega Judo kluba Impol še naprej deluje v športu in nemoteno dela z mladimi kljub pravnomoč...