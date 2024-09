Jelka Godec po odstopu ministrice napoveduje nove pretrese v Golobovi vladi

Poslanci so se danes seznanili z odstopom ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, potem ko je premier Robert Golob poslancem že posredoval njeno odstopno izjavo.

Z odhodom Stojmenove Duh je to že deveta menjava v Golobovi vladni ekipi. V desetih dneh po prenehanju funkcije bo Golob moral predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Še preden so se poslanci uradno seznanili z odstopom Stojmenove Duh, pa vodja opozicijske poslanske skupine SDS Jelka Godec že napoveduje nov odstop ministra v Golobovi vladi. Na omrežju X je objavila seznam dosedanjih odstopov ministrov (ni upoštevala Marjana Šarca, ki je prevzel funkcijo evropskega poslanca in je moral odstopiti s položaja obrambnega ministra) z dodatno prazno vrstico in zapisala: »Pravijo kolegi s poslanske skupine, da zadnja vrstica ne bo prav dolgo prazna.«

Seznam menjav na ministrskih mestih v vladi Roberta Goloba, ki je mandat nastopila 1. junija 2022

(STA)

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve

– odstop napovedala 7. decembra 2022 po zaostritvi odnosov s premierjem Golobom. Med razlogi je navedla, da si ne more postavitvi svoje ekipe, in nekatere pritiske na policijo, ki jih je prijavila tudi tožilstvu in protikorupcijski komisiji.

Tatjana Bobnar. FOTO: Blaž Samec

Med njo in Golobom naj bi se zaostrilo tudi zaradi organizacije službe za varovanje predsednika vlade. Golob je odstop sprejel zaradi izgube zaupanja v ministrico. Funkcija ji je prenehala 14. decembra 2022, vodenje ministrstva je začasno prevzela tedanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

– 21. februarja 2023 je DZ za novega ministra imenoval Boštjana Poklukarja.

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje

– odstopno izjavo je podal 7. julija 2023 zaradi različnih pogledov na krepitev javne zdravstvene mreže, med drugim glede vključevanja zasebnikov v krajšanje čakalnih dob, pa tudi zaradi skrhanega zaupanja vodje strateškega sveta. Ministrska funkcija mu je prenehala 13. julija 2023, vodenje ministrstva je začasno prevzel predsednik vlade sam.

Danijel Bešič Loredan. FOTO: Blaž Samec

– 13. oktobra 2023 je DZ za novo ministrico imenoval Valentino Prevolnik Rupel.

Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor

– odstopil je 4. oktobra 2023 po izgubi premierjevega zaupanja, k čemur naj bi med drugim vodili prepočasni postopki pri izvedbi sanacijskih ukrepov po nedavnih ujmah. Brežan je svoj odstop obžaloval in zavrnil očitke o prepočasnih izplačilih sredstev za obnovo. Ministrska funkcija mu je prenehala 9. oktobra 2023, ko je ministrske posle začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

– 7. decembra 2023 je DZ imenoval novega ministra Jožeta Novaka.

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Irena Šinko. FOTO: Jože Suhadolnik

– 3. oktobra 2023 je premier ministrico obvestil, da se njune poti razhajajo, razočarala sta ga predvsem njen odziv in branjenje uprave za varno hrano tudi po tistem, ko se je izkazalo, da smo Slovenci zaužili več ton sadja z vsebnostjo pesticidov. Ministrica je očitke zavrnila in sama ni želela odstopiti, zato je premier 4. oktobra 2023 v DZ poslal predlog za njeno razrešitev. DZ jo je z ministrske funkcije razrešil 13. oktobra 2023, vodenje resorja pa je začasno prevzel minister za obrambo Marjan Šarec.

– 12. januarja 2024 je DZ za novo ministrico imenoval Matejo Čalušić.

Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo

Sanja Ajanovič Hovnik. FOTO: Blaž Samec

– odstopila je 6. oktobra 2023 zaradi očitkov o domnevno netransparentnem razporejanju sredstev nevladnim organizacijam ter visokih stroškov službene poti v New York. Očitke je zanikala, a odšla z ministrskega položaja, ker da ni želela, da bi ministrstvo ali vlada nosila breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije. Ministrska funkcija ji je prenehala 9. oktobra 2023, ko je vodenje resorja začasno prevzel finančni minister Klemen Boštjančič.

– 7. decembra 2013 je DZ za novega ministra imenoval Franca Propsa.

Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

– odstop je ponudila 5. februarja 2024 ob očitkih o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani ter večtedenskem razčiščevanju okoliščin posla in njene vloge pri tem. Premier je odstop sprejel, DZ se je z njenim odstopom seznanil 16. februarja 2024, do imenovanja naslednice je na ministrstvu opravljala tekoče posle.

– 5. marca 2024 je DZ za novo ministrico imenoval Andrejo Katič.

Marjan Šarec, obrambni minister

Marjan Šarec. FOTO: Matej Družnik

– ministrska funkcija mu je prenehala 16. julija 2024, ko je nastopil mandat evropskega poslanca. Vodenje resorja je začasno prevzel kar premier sam.

– za novo vodjo obrambnega resorja predsednik vlade predlaga vodjo poslancev Svoboda Boruta Sajovica, predlog za imenovanje mora še poslati v DZ.

Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje

Darjo Felda. FOTO: Črt Piksi

– odstop je podal 17. septembra 2024, sprva ustno, dan za tem pa tudi pisno odstopno izjavo. Med razlogi je navedel željo po vrnitvi v akademske vode in zatrdil, da pri njegovem odstopu ni nobenega skritega ozadja.

– za novo vodjo resorja premier predlaga direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja, predlog za imenovanje mora še poslati v DZ.

Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo

Emilija Stojmenova Duh. FOTO: Blaž Samec

– ministrica je premierju danes ponudila svoj odstop po večmesečnih očitkih o nepravilnosti pri nakupu 13.000 računalnikov, nanjo so leteli tudi očitki o odsotnosti rezultatov in o vodenju ministrstva, njeno usodo pa je zapečatila afera modre luči, tj. razkritje, da je na službenem vozilu v Avstriji uporabila modre luči, pozneje pa želela doseči, da tamkajšnji organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti.