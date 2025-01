Jelinčič zarohnel zaradi »cmeravih« slovenskih vojakov: »Kaj je jokeci? A niste dobili mesečnih vložkov?«

Udeleženci Temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja 2. učne enote v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi so podali anonimno prijavo zaradi organizacije učnega programa usposabljanja. Med drugim so se pritožili zaradi kazenskih sklec in počepov, ki jih morajo po vrhu vsega delati tudi neogreti, povzdigovanja glasu in žaljivk, čiščenja sanitarij brez rokavic in prepovedi uživanja kave in cigaret, so poročali v oddaji 24 ur.

Ob tem je zarohnel, kot zna le on, prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti:

»Kaj je jokeci? A niste dobili mesečnih vložkov? A vas boli, ker niste dobili vazelina za mazanje ritke? A ste želeli, da vam dajo tudi roza kikljice in lak za nohte po izbiri? A vam je bilo hudo, ker ni bilo poleg mamice, ki bi vam brisala slinco okoli ust? Ti udeleženci priprav za profesionalne vojake se zgledujejo po švedski vojski, kjer prevladujejo transseksualci, homoseksualci in podobni degeneriki. Če bi naj bila takšna slovenska vojska, potem Bog se usmili domovine! Razmišljam, če ima v takih enotah Maljevac čin stotnika.«