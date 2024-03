Je gospod s transparenti storil kaznivo dejanje? Hojs smeši policijo, ta odgovarja

Pisali smo, da je v četrtek največja opozicijska stranka SDS na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravila protestni shod proti vladi Roberta Goloba, ki se ga je po neuradnih ocenah udeležilo okoli 10.000 ljudi.

Shod je potekal mirno, saj so policisti zaznali zgolj eno kršitev javnega reda in miru, a na družbenih omrežjih desno usmerjenih politikov odmeva primer gospoda s transparenti, ki ga je legitimirala policija.

»Niti fašisti tega niso počeli. Počel pa je, na začetku kariere, to Putin. In kje je Putinova Rusija danes? Z ubito demokracijo in umorjenimi političnimi nasprotniki. Ki večinoma umirajo na 'naraven' način,« je zapis ob posnetku protestnika, od katerega je policija zahtevala osebni dokument, poobjavil vidni član SDS Zvonko Černač.

Olje na ogenj je prilil tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs v času Janševe vlade: »Hej, policija, a so vas pod Svoboda že toliko privili, da morate za ohranjanje službe popisovati in kaznovati tiste, ki le nosijo transparente?« je pristavil svoj piskrček na omrežju X.

Po naših neuradnih informacijah je imel gospod na enem od transparentov potencialno neprimeren napis/kolaž, ki spodbuja nestrpnost, a za to ni bil kaznovan, kot je trdil Hojs v zapisu.

Hojs, ki je pred leti vodil policijo, bi načeloma moral biti seznanjen z delom policije in zakoni o varstvu javnega reda in miru, ki v 20. členu omenja vzbujanje nestrpnosti. »Če so dejanja iz 6., 7., 12., 13. in 15. člena tega zakona storjena z namenom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne, etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti, se storilec kaznuje z globo najmanj 200.000 tolarjev,« pravi zakon.

Na posnetku je nekoliko pretiraval tudi gospod s transparentom, ki ga je policija le legitimirala, sam pa je v kamero neutemeljeno govoril, da ga bodo zaprli, s temi besedami pa postal še toliko bolj viralen na družbenih omrežjih.

Pri protestniku ugotavljali sum, da bo storil prekršek

Z ljubljanske policije so nam zaradi varovanja osebnih podatkov potrdili le, da so v konkretnem primeru »policisti skladno z določbami zakona o nalogah in pooblastilih policije ugotavljali identiteto osebe, ki je s svojim ravnanjem vzbujala sum, da bo storila prekršek«.

Po do sedaj zbranih obvestilih v konkretnem postopku elementi kaznivih ravnanj niso bili ugotovljeni in policisti razen postopka ugotavljanja identitete niso izvedli drugih ukrepov.

Protest je potekal mirno, ugotovili le eno kršitev

Kljub velikemu številu ljudi, ki so se zbrali na Kongresnem trgu, pa policisti niso imeli veliko dela. Zaznali so le eno posamično kršitev javnega reda in miru in ukrepali zoper posameznega kršitelja, ki se je nedostojno vedel do reditelja.

Poleg policistov je za red in mir skrbela tudi varnostna služba, ki so jo najeli organizatorji protesta; ta je pri enem od protestnikov prestregla vnos potencialno nevarnega predmeta na prizorišče in ga odstranila.