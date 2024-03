Protestniki čakajo govor Janše: Golob, dost' te mamo, odleti na jug (V ŽIVO)

S slovensko himno in uvodnimi nagovori se je na Kongresnem trgu v središču prestolnice začel shod proti politiki vlade Roberta Goloba, ki ga organizira največja opozicijska stranka SDS. Zbrani poudarjajo, da imajo dovolj premierja Roberta Goloba in njegove vlade, pozivajo jo k odhodu.

Udeleženci shoda, kritični do Golobove vlade in trenutnega stanja v državi, nezadovoljstvo z vladajočo koalicijo izražajo tudi s transparenti, na katerih med drugim vladajoči politiki sporočajo, da se pravica do vladanja konča, ko se začne 'škodovati lastni državi, krasti, lagati svojim ljudem'. Opaziti pa je tudi napise, kot so 'Golobova vlada, ne hvala' in 'Golob, dost' te mamo, odleti na jug'.

Posamezni udeleženci so v izjavah med drugim izrazili nasprotovanje vzpostavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi in na Obrežju, vladi pa očitajo tudi višanje davkov in 'netransparentno porabo davkoplačevalskega denarja'. »Take vlade, kot jo imamo zdaj, ne rabimo,« je dejal eden od udeležencev.

FOTO: Voranc Vogel Delo

Shoda se med drugim udeležujejo tudi poslanci in vidnejši predstavniki SDS, zbrane pa bo predvidoma okoli 18. ure nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je današnji shod napovedal že na slavnostni akademiji ob 35-letnici stranke pred dobrim mesecem. Shod je označil za prvo glasno budnico, naslednja pa bo po njegovih besedah 9. junija, ko bodo potekale volitve v Evropski parlament.

Prisotnost policije, shod poteka mirno in brez izgredov

Namen današnjega shoda je "vsem, ki uničujejo našo domovino", jasno povedati, da imamo dovolj, so v preteklih dneh na družbenih omrežjih napovedovali v SDS. Kot so še zapisali v vabilu, je "čas za novo slovensko pomlad". "Slovenija zmore več," so še poudarili. Na shod so sicer vabili tudi s plakati po Sloveniji, na katerih je pod napisom Dovolj! fotografija predsednika vlade Goloba. Zbrane na Kongresnem trgu pa zbrane pozivajo tudi k včlanitvi v SDS.

Shod v središču Ljubljane sicer za zdaj ob prisotnosti policije poteka mirno in brez izgredov. Kot so že dopoldne za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana, v povezavi z aktualnimi dogodki spremljajo, zbirajo in vrednotijo informacije, pri pripravi ukrepov za zagotavljanje varnosti na prijavljenem shodu pa policija aktivno sodeluje tudi z organizatorjem shoda. "Varnostna ocena, na kateri bo temeljila taktika varovanja, je dinamična in se lahko na podlagi novopridobljenih informacij tudi spreminja," so navedli. Kot so še dodali, bo policija svoje ukrepe skladno s prakso prilagajala varnostni situaciji.