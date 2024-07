Je bil požar na Krasu podtaknjen? Delo gasilcev še ni končano

Dve leti po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije je na Krasu znova zagorelo. Dopoldne je požar izbruhnil v bližini naselja Škrbina ter se zaradi močnega vetra razširil po pobočju Trstelja in sosednjega Kačnika. Pri gašenju pomagajo tudi letali »air tractor« in helikopterji, gasilci računajo, da bo ogenj zvečer pod nadzorom.

Zaradi požara, ki je izbruhnil dan po razglasitvi velike požarne ogroženosti na Primorskem v neposredni bližini območja, kjer je pred dvema letoma divjala ognjena stihija, je poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja.

Takoj so se aktivirali gasilci iz severnoprimorske in obalno-kraške regije, pa tudi druge službe zaščite in reševanja, policija in vojska, med drugim s helikopterji in novima letaloma »air tractor«, ki vodo za gašenje zajemata iz morja v Tržaškem zalivu.

Na delu 350 gasilcev

Ogenj je do poznega popoldneva zajel do 150 hektarov gozdnatih površin, na terenu je bilo okoli 350 gasilcev. Po besedah vodje intervencije Simona Vendramina je šlo pravzaprav za dva ločena požara, a ni izključena možnost preskoka ognja. V izjavi ob 17. uri je povedal, da je odprta še ena večja linija na severni strani Trstelja.

Po besedah podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije Marka Adamiča upajo, da jim bo uspelo spraviti požar pod nadzor zvečer, saj pričakujejo dodatne sile. A se zavedajo, da so tudi kritične točke, kjer jim požar lahko uide izpod nadzora. Ponoči gasilce čaka »mukotrpno« delo, zalivanje požara oz. požarišč.

Lipe, 18. 7. 2024. FOTO: Dejan Javornik

Kot je dejal Adamič, bi se požar, če ne bi bilo učinkovitega odziva, pomoči letal za gašenje ter policije in vojske, razširil še mnogo bolj. Gašenje otežujejo neprehoden teren, burja in vročina, a po ocenah ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja je Slovenija letos odpornejša na požare v primerjavi z letom 2022, še posebej zaradi aktivacije novih letal air tractor in novega policijskega helikopterja. »Sistem civilne zaščite deluje,« je poudaril.

Evakuirali čredo ovac

Hiše niso ogrožene, se je pa ogenj približal planinski koči na Trstelju in tamkajšnji infrastrukturi, a so ga gasilci uspeli ustaviti. Minister Poklukar je pozno popoldne povedal, da je oddajnik na Trstelju, kjer imajo različne službe telekomunikacijske naprave, zaenkrat zavarovan, ni pa še rešen. Med intervencijo so s Trstelja evakuirali tudi čredo ovac.

Trem gasilcem je med gašenjem postalo slabo, a so jih zdravstvene službe ustrezno oskrbele in se že bolje počutijo. Delo jim sicer poleg burje otežuje tudi huda vročina.

Lipe, 18. 7. 2024. FOTO: Dejan Javornik

Poklukar ocenjuje, da je »zadeva sedaj nekoliko pod kontrolo«, pri čemer je dodal, da lahko ogenj zaradi vetra in vročine ponovno vzplamti. Tudi zato je pozval ljudi, naj ne hodijo v bližino požarišč.

Stanje je nevarno ne samo zaradi samega ognja, ampak tudi zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so na tem območju posejana še iz prve svetovne vojne. Prav tako je Poklukar pozval ljudi k strpnosti na cestah, saj bo tam te dni zaradi prihoda na intervencijo veliko gasilskih in drugih ekip, obenem pa se obeta eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna zaradi dopustov.

Aktivirali evropski sistem satelitov

Premier Robert Golob, ki opravlja tudi funkcijo ministra za obrambo in je trenutno v tujini, si bo prizorišče požara ogledal v petek. Kot je sporočil vladni urad za komuniciranje (Ukom), se zahvaljuje vsem, ki pomagajo na terenu, da požar čim prej pogasijo.

»Odločitev za nakup letal air tractor se je izkazala za upravičeno, saj smo letošnje požare pričakali pripravljeni. Gašenje iz zraka se v primeru takšnih požarov, kot jih imamo v Sloveniji, izkazuje za ključno pomoč gasilcem na terenu,« so izpostavili tudi na Ukomu.

Požar na Krasu. FOTO: Leon Vidic/delo

Vsem, ki se borijo s požarom, se je zahvalila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, prebivalce s požarišča pa je pozvala, da v teh težkih trenutkih ostanejo mirni in dosledno upoštevajo navodila pristojnih za zagotovitev varnosti.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je medtem sporočil, da so na zaprosilo Slovenije v pomoč pri gašenju požara aktivirali evropski satelitski servis Copernicus. »Ostajamo pripravljeni na nadaljnjo mobilizacijo EU pomoči, v kolikor bo Slovenija zanjo zaprosila,« je navedel.

Ni znano, ali je bil podtaknjen

Po neuradnih informacijah nekaterih medijev bi bil požar lahko podtaknjen, a policija te navedbe šele preiskuje. Poklukar je poudaril, da preiskava še ni zaključena.

Sum, da so bili požari podtaknjeni, se je pojavil tudi ob požarih na goriškem Krasu pred dvema letoma, a so takrat kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica v preiskavi okoliščin ugotovili, da ogenj ni bil podtaknjen.

