Janševi že besnijo: »Gre za še enega v vrsti davkov, ki jih vlada Roberta Goloba nalaga državljanom«

Poročali smo že, da so na ministrstvu za kulturo pripravili odlok o 10-odstotnem zvišanju RTV-prispevka in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Vlada ga bo sprejela do konca meseca. RTV-prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, naj bi tako namesto 12,75 evra od leta 2025 znašal 14,02 evra na mesec za gospodinjstvo.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da sedanja višina prispevka velja od leta 2012, nato pa se ni več zviševala. V tem obdobju pa so se povečali vsi stroški javnega zavoda, tako za plače zaposlenih kot tudi materialni in programski stroški.

Ministrstvo za kulturo poudarja, da brez zadostnih sredstev RTVS ne more izvajati svoje funkcije pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja in zagotavljanju uresničevanja ustavne pravice do javnega obveščanja.

»Z obsegom sredstev, ki se trenutno zberejo iz naslova prispevka, ni več mogoče zagotavljati normalnega delovanja našega najpomembnejšega medijskega in kulturnega javnega zavoda, ki v okviru javne službe obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje več televizijskih in radijskih programov ter digitalnih vsebin, tudi za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost in za romsko etnično skupnost, in med drugim obsega celovito informiranje, skrbi za arhiviranje in umetniško produkcijo,« so še zapisali na ministrstvu.

Janševi že na nogah

Dviga RTV-prispevka pa ne podpirajo v poslanski skupini SDS. »Pri omenjenem dvigu gre za še enega v vrsti davkov, ki jih vlada Roberta Goloba nalaga državljanom,« so zapisali v odzivu za STA. Spomnili so, da so že pred časom predlagali, da RTV-prispevek ne bi bil več obvezen, namesto tega pa bi se gledalci in poslušalci sami odločili, ali želijo plačevati prispevek in v kakšni višini.