Vlada bo zvišala RTV prispevek: namesto 12,75 evra bo zdaj znašal 14,05 evra

Vlada je v medresorsko usklajevanje poslala odlok, s katerim bo za deset odstotkov dvignila RTV-prispevek. Zakon o RTV Slovenija namreč vladi omogoča, da sam spremeni prispevek za deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, poroča današnje Delo. Vlado sicer priganja čas, saj morajo odločitev sprejeti do konca meseca.

Informacije, da so res spremenili pripravili odlok o spremembi višine prispevka, so potrdili tudi na ministrstvu za kulturo. Po novem prispevek ne bo znašal več 12,75 evra, temveč 14,05 evra na mesec na gospodinjstvo.

Zakaj dvig? RTV prispevek je nespremenjen že od leta 2012, na ministrstvu pa pojasnjujejo, da se s sredstvi, ki se zdaj zberejo, ne da več zagotavljati delovanja medijskega in kulturnega javnega zavoda.

Svet RTV je vlado k zvišanju prispevka pozval že junija, pozivali pa so tudi prejšnje vlade, a so bili do zdaj preslišani, vedno ko se je ta predlog pojavil v javnosti, pa je bil deležen burne razprave.