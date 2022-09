Janševi ob čestitkah italijanski desnici Golobu sporočajo: »Brez ideoloških blodenj«

V opozicijski SDS so čestitali italijanski desnici za zmago na volitvah. Hkrati je prvak stranke Janez Janša od slovenske vlade zahteval, da »nadgradi dobre odnose« z Italijo. »Brez ideoloških blodenj,« je zapisal v tvitu. Podobno je v DZ menil poslanec SDS Branko Grims.

V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ), eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, so izrazili zaskrbljenost nad izidom volitev v Italiji, kjer je slavila desnica. Še posebej so zaskrbljeni zaradi močne okrepitve postfašistične stranke Bratje Italije. So pa v SKGZ zadovoljni, da je Tatjani Rojc uspela ponovna izvolitev v senat.

Kot je zapisal Janša v tvitu, je v Italiji v nedeljo zmagala »demokratična desnica«, Grims pa je v izjavi novinarjem po seji državnega zbora ocenil, da je v Italiji prišlo »silovite zmage« desnice.

»Zmagal je razum, razvojno naravnana Evropa in samo upam, da bo to zgled za celotno Evropo, ker je to prava pot naprej«, je dejal in čestital vsem vodjem desnih strank, tudi vodji postfašističnih Bratov Italije Giorgi Meloni.

Vodja postfašističnih Bratov Italije Giorgia Meloni bo po prepričljivi zmagi njene stranke najverjetneje postala nova italijanska premierka, prva ženska na tem položaju doslej. Pred volitvami je prepričevala domačo in evropsko javnost, da ni fašistka, temveč zagovornica tradicionalnih konservativnih vrednot. Giorgia Meloni je oboževala Benita Mussolinija. Odkrito govori proti interesom slovenske manjšine v Italiji. Tito je zanjo kriminalec, odgovoren za smrt desettisočev Italijanov.

Grims je zavrnil je kritike, da Bratje Italije zagovarjajo fašistične vrednote. »Levičarji vsakič, ko izgubijo, nasprotnika označijo za fašiste ali rasiste,« je dejal.

Glede morebitne spremembe položaja Slovencev v Italiji zaradi nove desne italijanske vlade pa je menil, da je treba od slovenske vlade zahtevati, da ustvari prijateljske stike in odnose z Italijo, saj bi to omogočilo rešitev morebitnih problemov.

Dosedanja italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc, ki je bila v nedeljo znova izvoljena v italijanski senat, sicer meni, da zmaga desnice v Italiji ne prinaša nič dobrega slovenski manjšini.