Nas mora skrbeti, koga so izvolili v Italiji? To je povedala o Sloveniji, naši Istri in Titu

Italija bo po volitvah najverjetneje dobila novo predsednico vlade Giorgio Meloni, ki bo vodila najbolj desno italijansko vlado po drugi svetovni vojni. Udeležba na volitvah je bila zgodovinsko majhna, nekaj manj kot 64-odstotna. Kdo je bodoča italijanska premierka Melonijeva?

Gre za žensko, ki je v preteklosti hvalila italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija in govorila, da se morata Istra in tudi Dalmacija znova priključiti Italiji.

»Bog, država in družina« je slogan, s katerim je Melonijeva vodila kampanjo, gre pa za slogan, ki so ga uporabljali tudi fašisti.

Melonijeva je v odraščala brez očeta, samo z mamo, v rimski Garbatelli, delavski soseski z močno levičarsko tradicijo. Leta 1992 se je pri 15 letih pridružila zdaj že propadlemu nacionalističnemu italijanskemu socialnemu gibanju Movimento Sociale Italiano. Stara je bila 19 let, ko so jo tuji mediji prvič intervjuvali in se je borila za volilno kampanjo v rodnem Rimu. Takrat je francoskim novinarjem je povedala, da je bil »Benito Mussolini dober politik, saj je vse, kar je naredil, naredil za Italijo«. Kasneje je spremenila ton in dejala, da je diktator delal »napake«.

Nasprotnica splava in istospolnih porok

Melonijeva in njena postfašistična stranka Bratje Italije so proti splavu, istospolnim porokam in migrantom.

Zahteva, da se slovenska Istra priključi Italiji

»Zdelo se bo, da sem bila od nekdaj proti vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, a mora priti do vrnitve lastnine ezulom. Da ne govorim o priključitvi Istre in Dalmacije,« je napisala leta 2014. Čeprav se je njen komentar nanašal na vstopanje Hrvaške v EU, pa je Melonijeva z omenjanjem ezulov zajela tudi Slovenijo in s tem nakazala, da vsaj posredno zahteva priključitev slovenske Istre Italiji.

V enem od zapisov o Sloveniji je Tita označila za »komunističnega kriminalca«. V začetku tega leta je objavila status o Titu. V objavi iz februarja je zapisala, da je absurdno častiti nekoga, ki je odgovoren za poboje Italijanov. »Italijanski bratje so že zdavnaj predstavili predlog zakona, da bi naredili konec tej sramoti. Žrtve fobije in njihovi bližnji zaslužijo spoštovanje in pravico: nemudoma odvzemite red Italijanske republike maršalu Titu,« je zapisala.

Po njenem so bili na Primorskem v okviru druge svetovne vojne prave žrtve Italijani.

Na spletni strani italijanskih nacionalistov so objavili zemljevid, na katerem Italija sega globoko v Slovenijo in na Hrvaško. FOTO: zaslonski posnetek

Z novo predsednico italijanske vlade bi lahko imela težave slovenska manjšina v Italiji. Melonijeva je med drugim nasprotovala vrnitvi tržaškega Narodnega doma, nasprotuje zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji in s tem, ko poudarja skrb za Italijane, naj bi nasprotovala vsemu slovenskemu.

Primorski dnevnik, časopis slovenskih zamejcev v Italiji, je 21. avgusta zapisal: »Slovenski manjšini najbolj nenaklonjena je stranka Bratje Italije (Fratelli d’Italia), ki je tudi pri tem vprašanju naslednica MSI. Medtem ko se na Južnem Tirolskem somišljeniki Giorgie Meloni postavljajo kot zadnji branitelji tamkajšnje po njihovi oceni ogrožene italijanske skupnosti, so v Furlaniji Julijski krajini zaigrali na 'zgodovinsko struno'. Pravijo, da nimajo nič proti zaščiti manjšine, a odklanjajo 'potvarjanje' zgodovine s strani Slovencev npr. v zvezi s tržaškim Narodnim domom, bazoviški junaki pa so zanje teroristi, čeprav se jim je lani poklonil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella.«

Janeza Janšo hvali

Kljub jasnim stališčem o slovenski manjšini pa bodoča premierka rada pohvali Janeza Janšo, omenja »neskončen pogum« premierja Slovenije v luči zgodovinskega obiska Janše v Ukirajini. /../ »Če bi vse države EU imele voditelje, kot je on, bi živeli v boljši in varnejši Evropi«, pravi.

Vodja postfašističnih Bratov Italije po zmagi dobiva čestitke z evropske desnice. Med drugim so ji že čestitali Janša, poljski premier Mateusz Morawiecki in politični svetovalec madžarskega premierja Viktorja Orbana, Balazs Orban. »Čestitamo Giorgi Meloni, Matteu Salviniju, Silviu Berlusconiju! V teh težkih časih bolj kot kadar koli potrebujemo prijatelje, ki imajo isto vizijo in koncept za izzive, ki so pred Evropo,« je zapisal.