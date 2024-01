Janša znorel: »Pa kdo temu še verjame? Preveč je! Čas je za veliki pomladni shod«

Kot smo že poročali, je morala protikorupcijska komisija (KPK) začasno prekiniti postopek preiskave domnevnih pritiskov premierja Roberta Goloba na zaposlene na MNZ.

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Na KPK so pojasnili, da predsedniku vlade za zdaj ne morejo zagotoviti celovitega vpogleda v spis glede preiskave o domnevnem izvajanju pritiska na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. To so ocenili na podlagi mnenja Specializiranega državnega tožilstva, za katero so zaprosili.

Janša bi organiziral shod proti »Svobodni korupciji in klientelizmu«

Odvetnik nekdanje ministrice Tatjane Bobnar Luka Švab je v odzivu zapisal, da vsebinsko postopkov pred pristojnimi državnimi organi ne morejo komentirati. Hkrati pa je spomnil, da so se medtem že izrekli o ravnanju predsednika preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v policijo. »Tudi kar se tiče vpogledov in razkrivanja dokazov oziroma dokumentacije, pa je po našem mnenju prav tako v pristojnosti teh državnih organov, da se tovrstno ravnanje predsednika komisije ustrezno obravnava,« je še zapisal v odzivu.

Sporočilo KPK pa je dodobra razburilo šefa opozicije. Janez Janša se je oglasil na omrežju X. »Pa kdo temu še verjame?Dobesedno se norčujejo iz prava, ustave, osnovnega reda, dostojanstva državljanov, normalnosti in vseh nas. Preveč je! Čas je za veliki pomladni shod PROTI “Svobodni”korupciji in klientelizmu.«, je tako zapisal.

Ob tem je tudi dodal, da so v KPK »rabili so skoraj leto in sedaj spet nova finta, da zavlačujejo in čakajo pravi trenutek ...«