Preiskava zoper Goloba začasno prekinjena: Komisija vnaprej absolutno zavrača namigovanja, da bi sama zavlačevala

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je morala začasno prekiniti postopek preiskave zoper predsednika vlade Roberta Goloba, so sporočili iz komisije. Specializirano državno tožilstvo je namreč po njihovih navedbah ocenilo, da bi razkritje dela dokumentacije iz spisa, za katero je Golob zaprosil, škodovalo interesom predkazenskega postopka.

Na KPK so v sporočilu za javnost pojasnili, da obravnavani osebi, torej predsedniku vlade Golobu, za zdaj ne morejo zagotoviti celovitega vpogleda v spis glede preiskave o domnevnem izvajanju pritiska na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. To so ocenili na podlagi mnenja Specializiranega državnega tožilstva, za katerega so zaprosili.

Tožilstvo je komisiji sporočilo, da bi razkritje določene dokumentacije iz spisa obravnavani osebi škodovalo interesom predkazenskega postopka. Na podlagi njihovega mnenja in vnovičnega celovitega pregleda dokumentacije se je KPK odločila, da postopek zoper Goloba začasno prekine.

Vpogled v spis sicer opredeljuje 15. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem se pravica do vpogleda omeji ali odreče, če komisija na podlagi mnenja pristojnega organa oceni, da bi to lahko ogrozilo interese predkazenskega, kazenskega ali drugega sodnega oziroma nadzornega postopka.

S postopkom bodo nadaljevali 'takoj, ko bo mogoče'

»KPK se zaveda, kako pomembna je ažurnost reševanja v javnosti odmevnih primerov, sploh če se ti nanašajo na sume kršitev najvišjih predstavnikov oblasti,« so pojasnili. Toda hkrati so poudarili, da mora KPK pri vodenju svojih postopkov upoštevati interese postopkov, ki tečejo pred policijo in tožilstvom, saj se v njih preverjajo sumi kaznivih dejanj, za preiskovanje katerih pa komisija ni pristojna. Zato imajo ti postopki prednost pred postopki komisije.

Na KPK so še dodali, da so sklep o začasni prekinitvi že vročili Golobu, ki zoper postopek ni vložil upravnega spora. Posredovali so mu tudi dopis z več možnimi termini razgovora v prihodnjih mesecih ter ga zaprosili, naj predlaga tudi priče v okviru postopka. Zagotovili so, da bodo s postopkom nadaljevali "takoj, ko bo mogoče". V tem času bodo izvajali nujna procesna dejanja, s čimer bodo zagotovili nadaljevanje postopka takoj, ko ne bo več razlogov za njegovo začasno prekinitev.

»Komisija vnaprej absolutno zavrača namigovanja, da bi sama zavlačevala ali bila neaktivna v konkretnem postopku. Prav tako niti v tem niti drugih postopkih na datum njene odločitve nikakor ne vplivajo volitve ali kakršnikoli drugi notranje-politični dejavniki, so poudarili. Poleg tega so zagotovili, da bodo ne glede na vse zunanje okoliščine tudi v tem postopku svoje delo še naprej, tako kot so do zdaj, opravili profesionalno.

KPK je novembra zoper premierja Goloba uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi z domnevnim nedovoljenim izvajanjem pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. Na KPK so že takrat pojasnili, da ima obravnavana oseba v postopku preiskave zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, predvsem določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in zakona o upravnem postopku.